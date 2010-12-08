Ergenliğe giriş yaşı giderek düşüyor

T24 - ABD'de yapılan bir araştırma, günümüzde erkek çocuklarının, babalarının neslinden daha erken yaşta ergenliğe girebildiğini ortaya koydu.

Los Angeles'taki Cedars Sinai Tıp Merkezi tarafından 6 bin 200 sağlıklı Bulgar erkek çocuğu üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları, 1970'lerde yapılan benzer bir araştırmayla karşılaştırıldı.

Araştırmaya katılan çocukların boy, kilo, testis hacimleri, penis boyu ve çevresiyle ilgili ölçümler yapıldı. Araştırma ekibinin lideri Fnu Deepinder, 1970'lerde yapılan araştırmada, ergenlik yaşının 13 ila 16 olduğunun belirlendiğini hatırlatarak, son araştırmanın, erkek çocuklarının 12 ila 15 yaşlarında ergenliğe girdiğini gösterdiğini söyledi.

Deepinder ve ekibi, erkek çocuklarının penis ve testislerinin en hızlı 12 ila 16 yaşlarında büyüdüğünü, boy ve kilo artışının da en fazla 12 ila 14 yaşlarında görüldüğünü ifade etti.

Araştırmacılar, genetik, çevresel, beslenme ve eğitim faktörlerinin, çocukların hızlı gelişiminin arkasında yatan nedenler olabileceğini, erken yaşta ergenliğin, erkeklerin sağlığı üzerindeki etkilerinin ise henüz bilinmediğini kaydetti.

Daha önce yapılan araştırmalar, kız çocuklarının da daha önceki nesillere göre daha erken yaşta ergenliğe girme eğiliminde olduklarını ortaya koymuştu.

Araştırmanın sonuçları, "Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine" dergisinde yayımlandı.

