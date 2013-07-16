Ergene'yi kirletenlere ceza yağdı

Ergene Havzası'nda denetimlerini sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nehir ve çevresini kirlettikleri belirlenen 17 fabrikaya toplam 979 bin Lira ceza kesti.

Mobil atık su laboratuvarı bulunan iki mobil araçla yapılan denetimlerde çevre kirliliğine sebep olduğu belirlenen 17 işletme hakkında uyarı ve para cezası uygulandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın bölgeye yaptığı ziyaret sonrası yoğunlaşan denetimler sonucunda 2 işletmeye 122 bin lira, 3 işletmeye 81 bin lira ve 12 işletmeye de 41 biner lira olmak üzere toplamda 979 bin lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık, firmalara çevreyi kirletmeden üretim yapmak konusunda gerekli düzenlemelere gidilmesi için ek süre verdi.