Ergene'yi kirletenlere 12 milyon lira ceza kesildi

Ergene Havzası'nda yaşanan kirliliğin önlemesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011–2012 yılları içinde yaklaşık 12 milyon lira para cezası kesildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ergene Havzası'nda yer alan şehirlerdeki tesisleri denetledi. Üç şehirde toplam 4 bin 973 tesisi yerinde inceledi.

Tekirdağ'da 2 bin 471, Edirne'de 1032, ve Kırklareli'nde 1470 tesisin yerinde incelendiği denetimlerde sanayi tesislerine yaptırım olarak kapatma cezası ve para cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ergene Havzası'nda incelenen 4 bin 973 işletmeye para cezası verildi. Bakanlık, 2011–2012 yılları içerisinde yaklaşık 12 milyon lira para cezası keserken Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerini içine alan Ergene Havzası'ndaki denetimlerini artırdı.

Açıklamada, çevre konusunda son derece duyarlı olduklarını ve bununla ilgili çok yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tüm fabrikaların denetlendiğini ve denetim mekanizmalarını daha da arttıracaklarını belirterek, “İtmeden, kakmadan, incitmeden, karşılıklı diyalog, bütünleşme içinde yapacağız” ifadesini kullandı.

“Çevre ile hayat, çevre ile eğitim, çevre ile sağlık, çevre ile sanayi, üretim. Bunları bir bütünlük içinde sağladığımız zaman, çok daha ileri noktalara gidebiliriz” ifadelerine yer veren Bakan Bayraktar, bakanlık olarak bu konuda çok ciddi bir gayret içinde olduklarını bildirdi.