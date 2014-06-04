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Çevre

Ergene'ye atık su ve ağır metal bırakan tesislere 2016'ya kadar ek süre!

Çevre Bakanlığı, Ergene Nehri’ne atık su bırakan tesislere atık su ve ağır metal içeren atıklarını temizlemeleri için 6 Mayıs 2014’e kadar verdiği süreyi 2 yıl erteledi

04 Haziran 2014 21:11

Gülümhan Gülten

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Trakya ziyaretlerinde sık sık gündeme getirdiği Ergene Nehri’ndeki kirliliğe 2 yıl daha izin çıktı. Trakya’nın neredeyse tamamını kaplayan ve nüfus yoğunluğu fazla olan Uzunköprü, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Çorlu gibi yerleşim yerlerinden, tarım arazilerinden geçen Ergene Nehri’nde Bakanlık atıklara ve atık suyla yetişen ürünlere 2 yıl daha izin verdi.

Böylece Türkiye, dünyada Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran’ı çok manidar bir düzenlemeyle kutlamış olacak.

Türkiye’nin tarım ve hayvancılık yapılan arazilerinin başında gelen Ergene Havzası’nda çok sayıda ve miktarda sebze-meyve üretiminin yapıldığı tarım alanları pis su ile beslenmeye devam edecek.

Hükümet, Ergene havzasındaki bu soruna ilişkin 6 Mayıs 2011`de Ergene Havzası Eylem planı oluşturmuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2011 yılında yayımlanan 2011/10 Genelgesi ile neredeyse siyah akan Ergene Nehri’ne atık su bırakan tesislere kritik zorunluluklar getirilmişti. Bu kapsamda en önemli kirletici parametrelerinden olan KOİ parametre limitlerini 6 Mayıs 2014 tarihine kadar azaltmaları zorunlu kılınmıştı. Bu düzenlemeyle atıklara karşı kendilerine çeki düzen vermesi için tesislere 3 yıl da zaman verilmişti.

 

Kirliliğe 2 yıl daha izin verdi

 

Ancak bu sürenin dolmasına birkaç gün kala Çevre Bakanlığı, şaşkınlık yaratan bir genelge çıkardı. Genelgeyle, en önemli kirletici parametrelerinden olan KOİ parametre limitlerini azaltma zorunluluğunu 2 yıl sonraya, 6 Mayıs 2016 tarihine kadar erteledi.

Bakanlığı 22.04.2014 tarihli ve 2014/11 sayılı genelgesiyle sanayi atıklarının ve evsel atık suyun Ergene Nehrine arıtılmadan bırakılması da 2 yıl daha devam edecek.

22.04.2014 tarihli ve 2014/11 sayılı genelgeyi okumak için tıklayın

Tarım alanları kanser sebebi ağır metal ve atık taşıyan Ergene'den sulanmaya devam edecek

 

Uzmanlar yıllardır süren Ergene sorunuyla ilgili giderek artan tehlikelere defalarca dikkat çekiyordu. Bu kapsamda Ergene Havzası’nda üretilen tarım ürünlerinin kansere ve birçok hastalığa neden olan ağır metal taşıyan, atık taşıyan Ergene Nehri tarafından sulandığı ve 2 yıl daha bu şekilde sulanmaya devam edileceği vurgulanıyor. 

 

Bozoğlu: İçme suyu için de büyük risk taşıyor

 

Gelişmeyle ilgili değerlendirme yapan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, “Bu bölgedeki kirliliğin ülkenin dört bir yanına yayıldığını, geniş bir coğrafyayı etkilediğini belirtmeliyiz. Bu durum bölgenin yer altı sularını da yoğun bir şekilde kirletmekte ve içme suyu için büyük risk taşımakta. Trakya bölgesinin neredeyse tamamını kaplayan alanda yerleşim yerlerinden, tarım arazilerinden geçen Ergene Nehri çözümsüzlüğe sürükleniyor” diye konuştu.

 

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