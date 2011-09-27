Ergene'nin geçtiği yerlerde kanser vakaları arttı

T24 - Trakya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sanayi atıklarıyla kirlenen Ergene Nehri’nin geçtiği bölgelerde kanser vakaları arttı. Özellikle Çorlu’da her beş evden birinde kanser hastası var.





Taraf gazetesinden Dilek Çelikel'in haberine göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılan bir araştırma Ergene Nehri’ndeki sanayi atıkları nedeniyle bölgede kanser hastalığının korkutucu derecede artış gösterdiğini kanıtladı. Rapora göre özellikle Çorlu’daki her beş evden birinde kanser hastası bulunuyor. 68 bin nüfuslu ilçede kanserden ölenlerin sayısı ise sekiz bin 173.

Üniversite, Tekirdağ Valiliği ve Çorlu Kaymakamlığı’ndan aldığı izinle Çorlu genelinde çok detaylı bir araştırma yaptı. “Ergene Nehri’nin İnsan Sağlığına Etkileri” konulu çalışma kapsamında Çorlu’da pilot olarak seçilen 641 hane halkına sorular yöneltildi. Bu 641 hanenin ilçe genelini yansıtmak için fazlasıyla yeterli olduğu vurgulanan çalışmaya göre 33 hanede kanser hastalığına sahip bireyler saptandı.

Bu oranın her beş haneden birine işaret ettiği kaydedilen raporda şöyle denildi: “641 hanede anketi cevaplayanlardan 77’si yakınlarının kanserden kaybedilmiş olduğunu bildirmişlerdir. Buna göre araştırma grubundaki hanelerin yüzde 12’sinde yaşayan aileler bir yakınlarını kanserden kaybettiklerini kaydetmişlerdir. 68 bin hanede bu kayıplar sekiz bin 173 ölüm anlamına gelmektedir. Akciğer ve meme kanseri en fazla belirtilen kanser türleridir.

Kanserden kaybedilen kadınlardaki en küçük yaş 31, en büyük yaş 84 olmak üzere ortalama yaş 57,4, erkeklerde en küçük yaş 21, en büyük yaş 82 olmak üzere ortalama yaş 58,4 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada görüşülen kişilerin verdiği bilgiler esas alınmıştır. Buna göre Çorlu İlçe genelinde yüzde 5.15 hanede bir kanser hastası bulunmaktadır.”

Kırklareli’nin Vize İlçesi’nden doğup Meriç ile birleşerek Saroz Körfezi’ne dökülen nehre sanayi tesislerinden atık döküldüğü belirtilen çalışmada alınması gereken önlemler de sıralandı. Raporda alıcı ortamlara arıtım-filtreleme sürecinden geçmemiş atık vermenin önlenmesi istenirken, alınan su örneklerinden kirleticilerin neler olduğunun, ne düzeyde bulunduğunun ve de nerelerde, hangi kaynaklardan suya karıştığının belirlenmesi gerektiği belirtildi. Çorlu Deresi ve Ergene Nehri’nin suları ile sulanan ürünlerde ve bu suyu içen hayvanlarda kirletici maddelerin aranması istendi.









