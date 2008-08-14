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Politika

Ergenekon'un üstü kapalı!

İddianamenin eklerinde bulunan ve 69 kişinin isminin yer aldığı Ergenekon örgütünün şemasının üstü kapalı.

14 Ağustos 2008 03:00

Ergenekon iddianamesinin 157 sayfadan oluşan ek klasörde dikkat çeken belgeler arasında örgüt şemaları, başbakanlığın MİT ile yaptığı görüşmeler, Susurluk kazası, Uğur Mumcu suikasti ve bazı kişilerin bilgileriyle, gizli yazışmalar yer alıyor.
Bu belgeler arasında en dikkat çekici olanı ise soruşturmanın kilit ismi Tuncay Güney’in ifadelerine göre hazırlanan Ergenekon örgüt şeması.
Şemaya göre örgütün bir numaralı ismi emekli tuğgeneral Veli Küçük. Ancak Küçük’ün isminden sonra gelen bölümün kapatılmış olması dikkat çekiyor.
Şemanın alt bölümlerinde Küçük’ün ilişkileri de belirtilmiş. Küçük’ün ilişkisi bulunduğu isimler, gazeteciler, itirafçılar, mafya, işadamları, askerler ve emniyet mensupları başlıkları altında sıralanıyor. Ancak bunlardan sadece mafya bölümünde gösterilen Sedat Peker, Ali Yasak ve Sami Hoştan’ın isimleri açık.
Bu isimlerin şimdilik gizli tutulduğu ve ilk duruşmada açıklanacağı tahmin ediliyor.
Şemanın diğer bölümlerinde örgütün faaliyet alanları legal ve illegal olarak ikiye ayrılıyor.
Sivil toplum örgütleri, medya, uluslararası ticaret, bankacılık ve sanayi legal faaliyetler, uyuşturucu ticareti ile silah üretimi ise illegal faaliyetler olarak gösteriliyor.
Ek belgeler arasında en çok yer tutan konu ise MİT raporları...

Savcılık terör örgütü üyelerinin ev ve işyerlerinde ele geçirildiği söylenen bu MİT belgelerini kaynağına soruyor. Savcılığın sorusu bu belgelerin gerçek olup olmadığı yönünde...
MİT’ten gelen yanıt ise bu iddiaları yalanlıyor, söz konusu iddiaların yer aldığı bu raporların sahte ya da teşkilata ait olmadığı belirtiliyor.
MİT buna benzer birçok belge için benzer cevaplar veriyor. Söz konusu bu raporlar davayı görecek olan mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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