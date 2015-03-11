Ergenekon'un tek tutuklu sanığından da 'kumpas' gerekçisiyle tahliye talebi

Ergenekon Davası'ndan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ilaveten 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Alparslan Arslan avukatı aracılığıyla İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 3 ayrı dilekçe sundu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere mahkemeye sunulan 3 ayrı dilekçede, Alparslan Arslan'ın yeniden yargılanması, kapatılan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararının bozulması ve 8 yıl 10 aydır tutuklu bulunan Alparslan Arslan'ın tahliyesi istendi.





"Ergenekon'da kumpas" soruşturması gerekçe gösterilip yeniden yargılanma talep edildi





Avukat Kayıran yeniden yargılama talepli dilekçesinde, "Yargılamada hükme esas alınan bir dizi belgenin sahteliği gündeme gelmiştir. Tanıkların ve bilirkişilerin hükmü etkileyecek bir biçimde müvekkil ile diğer sanıklar aleyhine kasıtlı olarak beyanda bulunmuş olduğunun ve görüş belirttiğinin kamuya açık bir şekilde iddia edilmiştir. Hükme katılmış olan hakimler hakkında tam da bu görevlerinden dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılmasına yönelik şikayetlerin ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yapılmış olması, tüm bu hususiyetler meyanında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/116784 soruşturma numaralı dosyasında kamuoyunda kumpas soruşturması (Ergenekon'da kumpas) olarak bilinen soruştıurmanın açılmıştır. Mevcut davanın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 311./ a-b-c-d maddesinin, bu maddeye öncelikle ilkesinin yorumu ve uygulanması suretiyle yeniden yargılamasının yapılması gerekmektedir.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/116784 soruşturma numaralı dosyasının celbi sağlanarak mevcut davanın yeniden yargılanmasının yapılmasına, dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesini talep ederiz" ifadelerine yer verdi.





Gerekçeli kararın bozulması talep edildi





"Gerekçeli kararı bozma ve yerel mahkemede duruşmanın yeniden açılması" konulu dilekçede ise Özel Yetkili Mahkemelerin 6 Mart 2014 tarihinde 6526 sayılı kanunun 1. ve 20. maddeleri gereğince kaldırıldığı, Ergenekon Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkan ve üyelerinin görev ve yetkilerinin 6 Mart 2014 tarihinde sona erdiği ifade edildi. Söz konusu 6526 sayılı kanunda, kaldırılan özel yetkili mahkemelerce daha önce verilen kararlarının gerekçelerinin ise kanun yürürlüğe girdikten en geç 15 gün içinde yazmaları gerektiğinin belirtildiği ifade edilen dilekçede, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 5 Ağustos 2013 tarihli gerekçesiz kararının gerekçeli hüküm şeklini 21 Mart 2014 tarih ve mesai bitimine kadar yazıp imza altına alması gerekirken, mahkeme bu iş bu gerekçeli kararı bu süre içinde bitirmemiş, imza altına alamamıştır.





22 Mart 2014 tarihi itibariyle özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hukuken tamamen ortadan kalkmış, dolayısıyla bu mahkemenin mevcut bu dosyada her türlü hukuki işlem ve karar yetki ve görevi sıfırlanmış, sona ermiştir. İşte bu nedenle olmayan bir mahkemenin gerekçeli kararı yazması ve imza altına alması da hukuken ve mantiken mümkün olamayacağından, sona ermiş bu mahkemenin üyelerinin 21 Mart 2014 tarihinden itibaren yazıp bitirecekleri ve imza altına alacakları gerekçeli bir kararın da hukuken yok hükmünde olacağı her türlü tartışmadan ve kuşkudan vareste olacaktır" denildi. 6526 sayılı kanunun 1. ve 20. maddelerinin ihlal edildiği ifade edilen dilekçede, gerekçeli kararın bozularak İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın yeniden açılmasına ve yargılamanın kısmen yeniden görülmesi talep edildi.





Arslan'ın tahliyesi istendi





Tahliye talepli dilekçede ise Alparslan Arslan'ın 8 yıl 10 aydır tutuklu olduğu belirtilerek tahliyesini istendi. Avukat Kayıran dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilim ile aşağı yukarı aynı cezaları alan ve hatta daha fazla ceza alan sanıklar bulunmasına ve hatta bu sanıklardan bir kısmının 5 yıllık azami tutukluluk süresini dahi doldurmadan 1 yıl önce tahliye edilmiş olması gerçekliği karşısında müvekkilimizin halen tutuklu bulunması ve tutukluluk halinde ısrar edilmesi hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk düzeni ve özbilinci ile izah edilecek bir hususiyet değildir. Müvekkilim Alparslan Arslan'a adli kontrol hükümleri de gözetilerek tahliyesine karar verilmesini talep ederiz."





Ergenekon sanıkları tahliye olmuştu





Özel Yetkili Mahkemelerin kapatılması ve tutukluluk süresini 5 yılla sınırlayan yeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Ergenekon Davası'nda tutuklu yargılanan sanıklar bir yıl önce tahliye edilmişti. Alpaslan Arslan Ergenekon Davası'ndan tutuklu bulunan tek sanık olarak Silivri Cezaevi'nde bulunuyor.