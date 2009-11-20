Ergenekon'un 'tavan'ı çöktü!

T24 - Ergenekon davasında asma tavanın parçası hakimin üzerine düştü.



Ergenekon davasının görüldüğü salonda ilginç bir olay yaşandı.



İkinci Ergenekon davasının görüldüğü salonun asma tavanından bazı parçaların mahkeme heyetinin üzerine düşmesi üzerine duruşmaya ara verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın önceki ifadelerinin Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün tarafından okunmasına devam edildi.



Şengün'ün okumasını sürdürdüğü sırada, heyetin bulunduğu kürsüye asma tavandan parçalar düştü. Başkan Şengün'e de değen parçalar nedeniyle duruşmaya ara verildi.



Bu sırada, izleyiciler arasında ''Bunu da Ergenekon yaptı'' şeklinde espriler ve gülüşmeler oldu.



Dava salonunda daha önce de su basknıı olmuştu. İstanbul’da etkili olan yağış, Ergenekon davasının görüldüğü Silivri Cezaevi’ni de vurmuştu. Duruşma salonunu su bastı, kafetaryanın çatısı çökmüş, duruşmaya ara verilmişti.