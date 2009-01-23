Ergenekon'un selameti için ağzınıza fermuar çekin

Kurtulmuş, davanın selameti açısından bütün siyasilerin ağızlarına fermuar çekmesi gerektiğini söyledi.



Saadet Partisi'nin (SP) Bursa'nın ilçe ve belde belediye başkan adayları, Genel Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından İnegöl'de kamuoyuna açıklandı. Kapalıspor Salonu'nda yaptığı konuşmada Ergenekon hakkında yorum yapan siyasileri eleştiren Kurtulmuş, "Biz ne hikmetse meseleleri tartışırken hemen takım tutar gibi davranıyoruz. Ergenekon, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belki de son yıllardaki en önemli davasıdır. Bu davada Ergenekon'dan yana olanlar ve karşı olanlar gibi bir tartışmayı asla tasvip etmeyiz. Bu meselenin iki kısmı vardır, birincisi soruşturma kısmı, ikincisi mahkeme kısmı.



Bu meselenin bir siyasi kısmı yoktur ve olmamalıdır. Başta ben olmak üzere tüm siyasilerin bu konuda ağzına fermuar çekerek davanın salim bir şekilde devam etmesini sağlamaktan başka görevleri olamaz. Hem sorgulama hem de yargılama şeffaf ve demokratik bir şekilde yapılmalıdır. Bir siyasi olarak ümit ederiz ki, Ergenekon davası, bir zamanlar İtalya'daki 'Temiz Eller' operasyonunda olduğu gibi, devletin içerisindeki birtakım kendisine görev verilmeden kendi kendine görev çıkarmış olan çevre ve çetelerin ayıklanmasına vesile olsun." dedi.



Krizin sebebi Derviş'in programı



Dünyanın ve Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Kurtulmuş, bunun sadece bir ekonomik kriz olmadığına dikkat çekti. Ekonomi herkesi ilgilendirdiği için sadece dünyadaki ekonomik krizin konuşulduğunu belirten SP Lideri, "Karşı karşıya kaldığımız bu kriz tek başına bir finansal kriz değildir. Bir bütünün artık dağılmakta, çökmekte olduğu dönemi işaret ediyor. Adını tam koymak gerekiyorsa bu bir uygarlık krizidir. Henüz küresel krizin, tsunaminin dalgaları Türkiye'ye gelmedi. Türkiye bir krizle karşı karşıyadır. Bu kriz yapısal bir krizdir ve 2000 yılının başından itibaren yürürlüğe konmuş olan 17'nci IMF protokolünün doğal bir sonucu olarak Türkiye buraya gelmiştir. İki hafta önceki bir konferanstan sonra biri, 'Sayın Başkan Kemal Derviş'in Türkiye'ye gelerek parti kuracağı söyleniyor, gelirse başarılı olur mu?' diye sordu. Kemal Derviş gitmedi ki geri gelsin. Programı olduğu gibi duruyor, o program da harfiyen uygulanıyor." diye konuştu.



Kurtulmuş daha sonra partisinin ilçe ve belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. SP'nin İnegöl Belediye Başkan Adayı Zeki Anıl Gülşen olurken, Cerrah beldesinde İbrahim Pala, Kurşunlu beldesinde Metin Kılıç, Tahtaköprü beldesinde Nurettin Uslu, Yenice beldesinde Avni Sönmez ile seçimlere girilecek. Toplantıda; SP'nin Osmangazi ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Gökhan Gerçek, Yıldırım ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Ayhan Özbek, Nilüfer ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Fikret Serkan, Gemlik ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Recep Aygün, Mudanya ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Yusuf Geliş, M. Kemalpaşa ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Burak Çelik, Karacabey ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Hamit Çavdarlı, Yenişehir ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Ahmet Şengün, Orhangazi ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Ali Turgut, Kestel ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Mustafa Bayrak, Gürsu ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Mehmet Birgül, Keles ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Hasan Bingöl, Harmancık ilçesindeki Belediye Başkan Adayı Ahmet Pelvan, İznik Boyalıca Belde Belediye Başkan Adayı Ali Çil ve İznik Elbey Belde Belediye Başkan Adayı Muhittin Candar da partililere tanıtıldı.





