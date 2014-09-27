Ergenekon'un gizli tanığına silahlı saldırı

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak ifadesi alındığı öğrenilen uyuşturucu suçundan sabıkalı bir kişinin aracı içerisinde kızı ile özel şoförünün bulunduğu sırada trafik ışıklarında çapraz ateşe tutuldu.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Büyükçekmece'de dün yaşanan olayda saldırıya uğrayan kişinin özel şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, okuluna gitmek için yola çıkan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı ağır yaralandı. Genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, güvenlik kameralarına takılan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı dün sabah saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Hadımköy Yolu’ndaki Palmiye Konakları’nın önünde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Uzun süre trafik ışıklarında duran gri renkteki bir otomobilden inen kimliği belirsiz 2 kişi, kırmızı ışığın yanması üzerine duran cipin yanına gitti. Önce susturucu takılı silahla cipin lastiklerine ateş eden ikili, daha sonra camları siyah film ile kaplı aracı çapraz ateşe tuttu. Cipin sürücüsü hızla gaza bastı. Ancak yolun karşısında bulunan bir TIR’a çarptı. Saldırganlar, cipin boş olan arka koltuklarına da ateş etti. Silahlı saldırganlar kendilerini bekleyen otomobile binip olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis, aracın içinde bulunan şoför Devrim Öztunç’un (23) boğazından ve boynundan aldığı kurşunlarla hayatını kaybettiğini belirledi. Cipin ön koltuğunda oturan ve ağır yaralanan gizli tanığın kızı ise hastanede tedavi altına alındı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırganlar 3 kişi

Olay yerine giden gizli tanık, araçta kendisinin değil eşi ile kızının bulunduğu belirterek, “10 dakika önce evden çıktılar. Kızımı üniversiteye bırakacaktı” dedi. Polis saldırının hedefinin gizli tanık olduğu ancak cipte bulunmadığı için kurtulduğu ihtimalini değerlendiriyor. Saldırganların 3 kişi olduğu, birinin direksiyonda beklerken ikisinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.