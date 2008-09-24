Ergenekon'un 9'uncu dalgasında kim kimdir?

Ergenekon’un dokuzuncu dalgasında gazeteci Tuncay Özkan, eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, eski Ankara DGM savcılarından emekli Albay Tanju Güvendiren’in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.





Son dalgada gözaltına alınan ağır toplar



Tuncay Özkan: Gazeteciliğe 1981’de başlayan Özkan, yıllarca Cumhuriyet gazetesinde muhabirlik yaptıktan sonra 1996’da Kanal D Haber Merkezi’nde göreve başladı. Kanal D’den ayrıldıktan sonra Temmuz 2002’de Çukurova Medya Grup Başkanı oldu. Ardından Kanaltürk adlı televizyon kanalını kurarak genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Cumhuriyet mitinglerinde ve televizyonda AKP’ye yönelttiği sert eleştirilerle dikkat çeken Özkan, “Biz kaç kişiyiz” adlı platformu kurdu. 13 Mayıs 2008’de Kanaltürk’ü, AKP’ye yakın çizgisiyle bilinen Koza İpek Holding’e 25 milyon dolara satınca ulusalcı çevrelerin tepkisini çekti.



Tanju Güvendiren: Kapatılan Ankara DGM’de bir dönem hakimlik yapan emekli Albay Tanju Güvendiren, aynı zamanda Askeri Yargıtay Onursal üyesi. Halen Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği yapan Güvendiren’in, Fethullah Gülen hakkında “anayasal düzeni değiştirmek üzere silahsız örgüt kurmak” suçlamasıyla dava açan eski DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’le de yakın arkadaş. DGM’de çalıştığı dönemde birçok terör operasyonuna imza attığı için özel olarak korunuyordu.





Adil Serdar Saçan: İstanbul’da 1998’de “Organize Suçlar Şubesi”ni kurdu. Ömer Lütfi Topal cinayeti, Malki cinayeti, Korkmaz Yiğit, Sedat Peker, Albayraklar Holding, İGDAŞ VE Akbil gibi operasyonları yürüttü. 2001’de Ergenekon ve Fethullah Gülen örgütlenmesi konusunda DGM Başsavcılığı’ndan proje çalışma izni aldı. Kendi deyimiyle “başına ne geldiyse bu iki dosyadan sonra geldi.” İşkence ve görevi kötüye kullanmakla suçlandı, 6 kez meslekten atıldı. 39 davadan 36’sından aklandı, 3 dava devam ediyor. Mesleğe dönmeye çalışan Saçan, halen Yeditepe Üniversitesi’nde ders veriyor. Saçan bir dönem Kuvvayi Milliye internet sitesinde yazılar yazdı.



Gürbüz Çapan: Asıl mesleği doktorluk olan Çapan, 1989’da SHP’den Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. Partisi 1994 yerel seçimlerinde ağır yenilgi almasına rağmen Çapan tekrar seçilmeyi başardı. Hakkındaki çeşitli suçlamalar nedeniyle çok sayıda soruşturma geçirdi. 2003’te memleketi Kars’ta yaptığı bir konuşma nedeniyle Atatürk’e hakaretten 1 yıl 3 ay hapse mahkûm oldu. Çapan’ın adı en son Ergenekon iddianamesinin eklerinde yer alan bir belgede geçti. Veli Küçük’ün evinde ele geçirilen belgede; Doğu Perinçek’in Ulusal TV ile Cumhuriyet’i birleştirme planları yaptığı, Cumhuriyet’i finansal sorunlarından kurtarmak için Çapan ile Cumhuriyet’in başyazarı İlhan Selçuk’u buluşturduğu ancak Selçuk’un Perinçek’i devre dışı bıraktığı belirtiliyor.



Emcet Olcaytu: Aydınlık dergisi ve Ulusal Kanal Hukuk Müşaviri olan Olcaytu, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan İP lideri Doğu Perinçek’in de hukuk danışmanı. Aydınlık dergisinde yazılar yazan Olcaytu, son dönemde “Ergenekon soruşturmasının hukuk dışı yönleri” ile ilgili yazılar kaleme alıyordu.



Mahir Akkar: Adli bilirkişi. AKP’ye karşı açtığı davalarla gündeme geldi. Üniversitelerde türbanı serbest bırakan anayasa değişikliğinin iptali istemiyle ilk davayı açan kişi olan Akkar, Başbakan Erdoğan hakkında “anayasal sistemi, çağdaş ve uygar yaşamı, demokratik cumhuriyeti, laik devlet ve hukuk yapısıyla çağdaş değerleri hedef alıp şeriat rejimini çağrıştıran eylem ve söylemlerde bulunarak anayasal suç işlediği” iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.



Mesut Özcan: Kardiyoloji Uzmanı Özcan, Tuncay Özkan’ın da doktoru.

Adnan Kılıçarslan: Danıştay 12. Daire'nin Başkanı Yücel Irmak'ın koruma polisi. Kılıçarslan, Emniyet tarafından, Danıştay 2. Dairesi'ne yönelik saldırıdan sonra tehditler alan Irmak'ın yakın koruması olarak görevlendirilmişti.



Adnan Bulut: Kanaltürk televizyonunun eski Haber Müdürü, Tuncay Özkan’ın arkadaşı.





