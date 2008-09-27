Ergenekon'un 9. dalgasına 6 tutuklama!

Özkan: Deniz Feneri'ni unutmayın

Yoksulluğun da sorumlusu Ergenekon!

Ergenekon'da iki tahliye

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltında bulunan bazı sanıklar tutuklanıp, Metris Cezaevi'ne götürüldüGazeteci Tuncay Özkan, Organize Suçlar Şube eski Müdürü Ali Serdar Saçan, Esenyurt Belediyesi eski Başkanı Gürbüz Çapan, emekli albay askeri savcı Tanju Güven Gülen, Avukat Emcet Olcaytuğ ve Dr. Hüseyin Nazlıkul, sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, Dr. Mesut Özcan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan sanıklar Metris Cezaevi'ne gönderildi.Gazeteci Tuncay Özkan ve diğer 5 şüphelinin tutuklanma gerekçelerinin, ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak'' olduğu belirtildi.Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine dün sabah saatlerinden itibaren getirilmeye başlanan Tuncay Özkan, Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan, Tanju Güvendiren, Emcet Olcaytu, Mesut Özcan ve Hüseyin Nazlıkul'un savcılıktaki işlemleri gece yarısı tamamlandı.Nöbetçi hakimin dosyayı incelemesinin ardından saat 03.00'te başlayan nöbetçi mahkeme sorgusu, saat 07.00 sıralarında sonuçlandı.Tuncay Özkan, Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan, Tanju Güvendiren, Emcet Olcaytu ve Hüseyin Nazlıkul'un, ''Ergenekon terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak'' suçundan sevk edildikleri İstanbul nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandıkları belirtildi.Bu arada, adliye bahçesinde bekleyen bir grup, çeşitli sloganlar atarak tutuklama kararına tepki gösterdi.Tutuklular, Metris Cezaevi'ne götürüldü. Bu kişilerin daha sonra nakillerinin yapılacağı öğrenildi.