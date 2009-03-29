Ergenekon’un 66. duruşması yarın

Ergenekon soruşturması kapsamında haklarında ilk dava açılan emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de aralarında bulunduğu 36'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına, verilen 17 günlük aranın ardından yarın devam edilecek.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen davanın 13 Mart 2009 tarihli celsesinde, duruşmaya, "Ergenekon" soruşturmasının ikinci iddianamesinin kanuni inceleme süresi ve geri kalan duruşma tutanaklarının çözüm işlemlerinin tamamlanması amacıyla 30 Mart 2009 tarihine kadar ara verilmişti.



Emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında bulunduğu 36'sı tutuklu 86 sanıklı davanın yarın yapılacak 66. duruşmasında, sanıkların sorgularına devam edilmesi bekleniyor.

