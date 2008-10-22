Ergenekon'u sadece ajanslar izleyebilecek

"Ergenekon" davasının bundan sonraki duruşmalarına, sadece 6 haber ajansından birer muhabir alınacak.



Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki adliye salonunda yarın görülmesine devam edilecek duruşmayı izlemek için sadece Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Cihan Haber Ajansı, Dicle Haber ajansı ve ANKA Haber Ajansı'na izin verilecek. Bu

kurumlardan da duruşmayı izlemek üzere birer muhabir salona girebilecek.

Diğer basın kuruluşlarının muhabirleri ise salon yanındaki alana kurulan ve görüntü ile ses aktarılan LCD ekrandan duruşmayı izleyebilecek.



