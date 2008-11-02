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Kültür-Sanat

'Ergenekon’u çekebilirim'

Derin devletle ilgili 2000 yılında çektiği "Filler ve Çimen" filmiyle tartışma yaratan Derviş Zaim, Ergenekon üzerine de bir proje yapılabileceğini söyledi.

02 Kasım 2008 02:00

45 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Nokta" filmiyle "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi olan Zaim, Habertürk'te ekrana gelen, "Söz Sende" programında, Ergenekon soruşturmasının filminin yapılması için ortalığın sakinleşmesi gerektiğini söyledi.

Zaim, "Ergenekon filmi niye olmasın? Filler ve Çimen'i yapmış bir insan olarak, Ergenekon tabii ki ilgimi çekiyor. Ama, burada boyutta farklılıklar olacak. Orada üç aşağı beş yukarı anlatmaya çalıştığımızın metnini görüyorsunuz. Ama, sıcağı sıcağına Ergenokon filmi yapılmaz, toz dumanın yatışması lazım" dedi.

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