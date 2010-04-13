T24 -

‘Türban yasağına da, darbeye de, insanların masumiyet karinesinin ihlal edilmesine de karşıyım’

‘Ergenekon’u bir fırsat olarak görmüştük’

‘Babası ağır ithamlar altında olan ve babasını çok seven herkes aynı şeyi söyleyecektir ama…’

‘Babamın nasıl biri olduğunun bilgi değeri yok’

‘Teğmenken tek paltosunu sokakta titreyen birine veren bir adam'





‘Balyoz sıkıyönetim komutanı'nı duyduğunda, balyoz ne demek kardeşim, diye hiddetlendiğini biliyorum’



‘Seminerin ses kayıtları babamın emriyle yapılıyor’

‘Darbe planının iktisat politikalarının babamın görüşleriyle ilgisi yok, bunu yazanlar hiç değilse bana danışabilirlerdi!’



‘Bilirkişi raporları bile gösterilmiyor, ama bu konuda seçilmiş belgelerden kesitler yayımlayan bir kitap çıkıyor’

Pınar Doğan’a göre Hilmi Özkök: Hilmi Amca, Demokrat Genelkurmay Başkanı ve babasının silah arkadaşı

‘Hilmi Amca ya da Özenç Teyze ailemi aramadı’

Pınar Doğan’a göre Hilmi Özkök’ün çelişkisi



‘Kamuoyunda kafa karışıklığı yaratan liberal demokratlar var’

‘Darbe planlamak, cami bombalamak sağlıksız bir kafanın düşüncesi olabilir ancak’

‘Paşa kızı lafından hiç hazzetmiyorum’

‘AKP hükümetine hiçbir önyargım yoktu, önyargısı olanlara icraatını gördükten sonra değerlendirme yapmalarını telkin ettim’

‘Vatansever paşa kızını nasıl bir yahudiye satmış, Meksika’ya kaçacaktı haberlerini okuduktan kusmaya başlamıştım, şimdi geçti’