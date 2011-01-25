-ERGENEKON TUTUKLULARI MİLLETVEKİLİ ADAYI MI? TBMM (A.A) - 25.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı ''Ergenekon'' tutuklularının milletvekili adayı gösterileceği tartışmaları konusunda ''Öyle bir şey yok'' dedi. Partisinin grup toplantısının ardından, soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''CHP'nin sorunlara sağlıklı bakan ve sağlıklı çözümler üreten bir parti olduğunu'' ifade etti. Teröre karşı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Bizi eleştirenler olabilir, eleştirilerin tümünü de saygıyla karşılıyoruz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce kendisine karşı açtığı iki tazminat davasını kazandığının belirtilmesi üzerine, Kılıçdaroğlu, ''Kazanabilir. Daha bakalım'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Hakikatler Komisyonu kurulması konusunun CHP içinde tartışma yaratıp yaratmadığına' ilişkin soru üzerine şunları söyledi: ''Hayır. Faili meçhullerin aydınlatılmasını istiyoruz. Yani bu ülkede demokrasi varsa faili meçhullerin üzerine gideceksiniz. Parlamentoda kaç sefer önerge verdik 'faili meçhuller aydınlatılsın' diye. Ölen insanlar bizim insanlarımız değil mi? Eğer birileri faili meçhule gitti diye sessiz kalırsanız, gerçeklerin ortaya çıkmasını istemezseniz, bu mücadeleyi vermezseniz doğru olur mu? Faili meçhul ister sağcı, ister solcu olsun geçmişte de oldu, günümüzde de var. Demokrasiyi güçlendirmek, hukuku egemen kılmak istiyorsak faili meçhullere karşı mücadele etmek lazım. Biz, faili meçhullerin faillerinin ortaya çıkarılmasını, bununla ilgili çaba harcanmasını istiyoruz. Bunu her yerde her zaman söyledik.'' Kılıçdaroğlu, bazı ''Ergenekon'' tutuklularının milletvekili adayı gösterilmesi ilgili tartışmalar konusunda ise ''Öyle bir şey yok'' dedi.