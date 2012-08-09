Sinir koca, eşine kızdı, kayınvalidesi için 'Ergenekon'a çalışıyor' dedi

Sakarya'da yaşayan Ö.C karısı N.C'nin annesinin yanına yerleşmesine sinirlenip emniyete gönderdiği ihbar mektubunda eşi, kayınvalidesi ve baldızının, Ergenekon örgütü adına devlet görevlileriyle ilişkiye girip şantaj yaparak davaları etkilediklerini iddia etti.

Canan İspir'in Habertürk gazetesinde yer alan haberine göre, kocasının kendisine kötü davranması üzerine, 6 aylık koruma tedbir kararı aldıran N.C İstanbul’daki annesinin yanına yerleşti. Eşinin evinden ayrılmasına ve kayınvalidesinin çocuklarını kendisine göstermemesine sinirlenen Ö.C. ise inanılmaz bir plana imza attı.

Ö.C., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne e-posta ile gönderdiği ihbar mektubunda karısı N.C., kayınvalidesi G.R. ve baldızı N.A’nın, Ergenekon örgütü adına görev yaptığını ve kadınlara zaafı olan savcı, hâkim ile emniyet müdürlerini tuzaklarına düşürdüklerini belirtti.

Ö.C., üç kadının devlet görevlileri ile ilişkiye girip, sonra da çıplak fotoğraflarla şantaj yaparak önemli davaları etkilediklerini iddia etti. İhbar mektubunda, söz konusu kadınların, faili meçhul cinayetleri ve devlet görevlilerine ait fotoğrafları da evlerindeki CD’lerde gizlediklerini belirten Ö.C., bu CD’lerin bulunması halinde Ergenekon davasının çözüleceğini öne sürdü.



‘Örgütün kilidi kayınvalidem'



Kayınvalidesinin özel oyunculuk eğitimi aldığını ve sesini değiştirip telefonla görevlileri kandırdığını belirten Ö.C., Ergenekon’un şifresinin anahtarının kayınvalidesi olduğunu iddia etti.

Ö.C.’nin ihbarı üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ergenekon davasındaki tüm sanık ve şüphelilerin bağlantılarını tek tek inceledi. Yapılan araştırmada hiçbir sanık ya da şüphelinin, kadınlarla irtibatına rastlanmadı.

Bunun üzerine savcılık, koca Ö.C. ile ilgili soruşturma başlattı. Savcıya ifade veren Ö.C. “Kayınvalidem bana eşimi ve kızımı göstermedi. Benden 50 bin lira talep etti. O dönem alkol alıyordum. Psikolojik tedavi görüyordum. Dilekçenin aynısından Cumhurbaşkanı’na da gönderdim” dedi. Savcılık, Ö.C. hakkında “suç uydurmaktan” 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.