Ergenekon'dan AKP'li vekillere karne

Ergenekon davasının sanıkları arasında yer alan Halil Behiç Gürcihan’ın dosyaları arasında yaralan belgede, 22. dönem AKP’li tüm milletvekilleri için seçim bölgesi, isim, özgeçmiş ve notlar yer alıyor.

Fişleme Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan ve Balıkesir milletvekillerini kapsıyor. Toplam 57 milletvekili ve 4 bakan hakkında ilginç notlar dikkat çekiyor. 57 milletvekilinden 23'ü bu dönem de milletvekili olarak TBMM'de bulunuyor. Balıkesir’den sonra diğer milletvekillerine ilişkin hiçbir not tutulmadığı görülüyor. Bu da fişlemenin yarım bırakıldığı izlenimini veriyor.



Kartotekse benzer şekilde düzenlenmiş fişlerde birçok milletvekili ile ilgili kişisel bilgilerin yanı sıra siyasi, felsefi veya ırki kökenlerine ilişkin verilerin yer aldığı görülüyor. Ayrıca listede yer alan bazı milletvekillerinin karşısında "İyi İzlenmeli, Takip Dışı, Değerlendirme Dışı" gibi ifadeler bulunuyor.



Ergenekon davası sanıklarından Gürcihan’ın dosyasından çıkan bilgilerdeki milletvekillerine ilişkin dökümler ve notlar şöyle:

Abdullah Çalışkan (Adana): Sadakati tam, yakından izlenen milletvekillerinden. ABD ve İngiltere’nin ilgi alanında. Siyasi dalgalardan etkilenebilir. (İyi izlenmeli)





Ömer Çelik (Adana): Profili AKP’nin en önemli negatiflerinden. Kürtçülüğü ile gündemde. Siyaset bilimine vakıf Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk terk edecek isimlerden. “Genel başkana hükmedebildiğim sürece sadığım” düşüncesinde. Ak Partinin ideolojisi için en önemli araç olduğunu düşünüyor. ABD, İngiltere ve İsrail’in dolaylı ve direk tesir alanı içerisinde. AKP muhaliflerinin iyi izlediği bir isim. Bir anda parti değiştirebilir.





Recep Ragip (Adana): AKP’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a sadık. Ancak provokasyonlara açık. Bu sebeple dikkatle izlenmeli.





Vahit Kirişçi (Adana): İngiltere’nin ve ABD’nin izlediği isimlerden. Ak Parti'ye yönelik operasyonlarda kullanılabilir. Provokasyonlara açık olduğu notu var. Özellikle enformatik provokasyonlara açık. (İyi izlenmeli)





Ali Küçükaydın (Adana): Parti içindeki hareketlenmelerde rol alabilir. ABD, İsrail ve Suriye yakından ilgileniyor. İngiltere etkisine açık olabilir. (İyi izlenmeli)





Ayhan Zeynep Tekin (Adana): Siyasi çizgisi her an zikzak yapabilir. Siyasi operasyonlara katılabilir. Gruplara kerhen mensup olabilir. Siyasi sadakati konjonktüre tabidir. İsrail’in ilgi alanı içinde ama kendisinin kurduğu irtibat yok.





Abdullah Torun (Adana): Siyasi dalgalanmalarda saf değiştirebilir. İsrail ve Suriye yakın izlemede. ABD ve İngiltere’nin portföyünde. Yakından izlenmeli, dezenformasyona gelebilir.



Ziyaeddin Yağcı (Adana): Lider ve parti sadakati sorgulanabilir. Partinin kolay etkilenebilir milletvekillerinden. Parti içi ve meclis içi operasyonlarda yer alabilir. İyi izlenmeli.



Mahmut Göksu (Adana): Almanya, ABD ve İsrail’in etki alanında. Gemiyi terk edecek gerekçeler üretebilir. Etnikçilik yapabilir. (İyi izlenmeli)



Fehmi Hüsrev Kutlu (Adıyaman): Almanya, İsrail, İngiltere ve ABD etkisinde kalabilir. Dezformasyona açık. Parti içi ve meclis içi hareketlenmelere katılabilir. (İyi izlenmeli)





Mehmet Özyol (Adıyaman): Siyasi manevra alanı geniş. Siyasi dalgalardan etkilenebilir. ABD, İngiliz etkisine açık. (İyi izlenmeli)



Ahmet Faruk Ünsal (Adıyaman): Parti ve meclis içi hareketlerde istenmeyen tercihlerde bulunabilir. ABD ve İsrail yakından ilgileniyor.



Sait Açba (Afyon): Politik manevra kabiliyeti yüksek. ABD ve İngiliz etkilerinde kalabilir. (İyi izlenmeli)



İbrahim Hakkı Aşkar (Afyon): Alman, ABD ve İngiliz etki alanında. Çok iyi izlenmeli.



Halil Aydoğan (Afyon): İyi izlenmesi gereken bir başka vekil. Parti içi hareketlere katılabilir. İngiltere ve İsrail’in etki alanında. (İyi izlenmeli)



Rehan Balandı (Afyon): Gemiyi ilk terk edeceklerden. Merkez sağ operasyonlarında ve parti içi hareketlerde yer alabilir. ABD İngiltere İsrail ve Almanya’nın yakın takibinde (Çok iyi izlenmeli)



Ahmet Koca (Afyon): Almanya ve İngiltere yakından ilgileniyor. Parti ve meclis içi operasyonlarda yer alabilir. İyi izlenmeli.



Mahmut Koçak (Afyon): Konjonktürden etkilenir. Sadakati asgari ölçülerde. (İyi izlenmeli)



Mehmet Melik Özmen (Ağrı): İsrail’in ilgi alanı içinde. İngiliz ve ABD takibi altında. (İyi izlenmeli)



Halil Özyolcu (Ağrı): Siyasi açılımı ve hareketlenmelerden etkilenebilir. ABD ve İsrail’in ilgi alanında, iyi izlenmeli.



Mehmet Kerim Yıldız (Ağrı): Siyasi hareketlere katılabilir. Dezenformasyona açık. ABD ilgileniyor. İsrail ve İngiltere takip ediyor. (İyi izlenmeli)



Ruhi Açıkgöz (Aksaray): ABD, İngiltere ve İsrail ilgileniyor. Fransa ve Almanya ilgileniyor. (Çok iyi izlenmeli)



Ali Rıza Alaboyun (Aksaray): ABD, İngiltere ve İsrail yakın takip ediyor. (Çok iyi izlenmeli)



Ramazan Toprak (Aksaray): Siyasi açıdan hareketli. ABD ve İngiliz etkisi altına girebilir. (İyi izlenmeli)



Ahmet Yaşar (Aksaray): Siyasal dalgalanmalarda yer değiştirebilir. (İyi izlenmeli)





Akif Gülle (Amasya): RTE’ye küs. Abdullah Gül’ün ekibinden, Hasan Hüseyin Ceylan yönlendirir. ABD ve İngiltere etkisinde kalır. Almanya’nın yakın takibinde. (İyi izlenmeli)





İsmail Alptekin (Ankara): Kolay etkilenebilir. Konjonktürden etkilenir. ABD ve İsrail’in tesir alanı içinde. (İyi izlenmeli)



Beşir Atalay (Ankara): ABD ve İngiliz etkisinde. Sadakati yok. Misyon var. Gül’ün önemli adamlarından. (Çok iyi izlenmeli)



Ali Babacan (Ankara): ABD, İngiltere ve İsrail etkisinde. Siyasal çizgisi her zaman iyi izlenmeli (Çok iyi izlenmeli)



Cemil Çiçek (Ankara): Mesut Yılmaz, Melih Gökçek, ABD, İngiliz ve İsrail operasyonlarında yer alabilir. Sadakati asgari ölçülerde. (Çok iyi izlenmeli)





Reha Denemeç (Ankara): Fransa ve Almanya izlemek. ABD ve İsrail yakın ilişkisi içinde. Misyonu var.



Bülent Gedikli (Ankara): ABD, İngiltere, İsrail, Almanya ve Fransa’nın istihbarat kurmak istediği isim. Sadakati tam.



Haluk İpek (Ankara): (Çok iyi izlenmeli)



Salih Kapusuz (Ankara): Abdullah Gül, ABD ve İngiltere etkisi. RTE’ye sadakati sınırlı çok (İyi izlenmeli)



Telat Karapınar (Ankara): ilişkileri açısından soru işaretleri fazla olan bir isim. Meclis ve parti içi dalgalanmalardan etkilenebilir. İyi izlenmeli.



Faruk Koca (Ankara): ABD ve İsrail etkisi altında. Melih Gökçek’ten etkilenir. Ak partinin zaaf noktalarından. (Çok iyi izlenmeli)



Mehmet Zekai Özcan (Ankara): (Takip dışı)



Remziye Öztoprak (Ankara): Politik dalgalanmalardan etkilenebilir. ABD ve Almanya yakın takipte. (İyi izlenmeli)



Eyüp Sanay (Ankara): ABD ve İngiltere etkisinde. Siyasal istikrarı olmaz. Sadakati yok. (Çok iyi izlenmeli)



Nurdoğan Topaloğlu (Ankara): (Değerlendirme dışı)



Mustafa Tuna (Ankara): İngiltere yakinen ilgileniyor. ABD ve İsrail takipte. Almanya araştırıyor. Siyasal konjonktürden etkilenebilir. (İyi izlenmeli)



Ersönmez Yarbay (Ankara): Herşey beklenebilir.



Mustafa Sait Yazıcıoğlu (Ankara): Değerlendirme dışı



Osman Akman (Antalya): Değerlendirme dışı.



Fikret Badazlı (Antalya): Değerlendirme dışı)



Mevlüt Çavuşoğlu (Antalya): Çok iyi izlenmeli



Mehmet Dülger (Antalya): Demirel’in, ABD’nin, İngiltere’nin, İsrail’in ilişki alanında. (Çok iyi izlenmeli)



Burhan Kılıç (Antalya): Değerlendirme dışı.



Kenan Altun (Ardahan): Değerlendirme dışı.



Orhan Yıldız (Artvin): Rusya, ABD yakinen takip ediyor. Almanlar ilişki arayışı içinde. (İyi izlenmeli)



Ahmet Rıza Acar (Aydın): Yalım Erez’in adamı. Sadakati yok. Konjonktürü ve parayı takip eder. (iyi izlenmeli)



Ahmet Ertürk (Aydın): Değerlendirme dışı.



Atilla Koç (Aydın): Değerlendirme yok.



Semiha Öğüş (Aydın): Değerlendirme yok.



Ali Aydınlıoğlu (Balıkesir): Değerlendirme yok.



Turan Çömez (Balıkesir): ABD ve İsrail halen yakinen takip ediyor. Almanya iyi ilişki kurma arayışında. (İyi izlenmeli)



İsmail Özgün (Balıkesir): Sadakati yok. Konjonktürden çok çabuk etkilenir. (İyi izlenmeli)