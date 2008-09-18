Ergenekon'da yeni gözaltılar

Ergenekon sarsıyor

Ergenekon'da son dalga

Ergenekon soruşturması kapsamında dün gerçekleşen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında 5 teğmen ve bir askeri öğrencinin yanı sıra, aralarında tiyatrocu Nurseli İdiz ve ünlülerin menajeri olarak bilinen Sisi lakaplı transseksüel Seyhan Soylu ile eski Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı avukat Levent Temiz de var.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ergenekon soruşturması kapsamında dün gerçekleşen operasyonlarda ilk kez muvazzaf askerler de gözaltına alındı. Savcı Zekeriya Öz'ün talimatıyla gözaltına alınan 19 kişi arasında 5 teğmen ve bir askeri öğrencinin yanı sıra, aralarında sanatçı Nurseli İdiz, kamuoyunda "Sisi" olarak bilinen transseksüel Seyhan Soylu ile eski Ülkü Ocakları Başkanı avukat Levent Temiz de bulunuyor.Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianame çalışmaları kapsamında dün 5 kentte düzenlenen operasyonlar, aynı dosya kapsamında daha önce gözaltına alınan Kemal ve Neriman Aydın ile Durmuş Ali Özoğlu adlı zanlıların bağlantıları üzerine gerçekleşti.İstanbul'dan dün sabah Ankara, İzmir, Hakkâri ve Mersin emniyet müdürlüklerine gönderilen faks mesajlarıyla verilen talimatlar 4’ü teğmen 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan teğmenler şöyle: Noyan Çalıkuşu Sakarya’da, Eren Mumcu Hakkâri’de, Önder Koç Elazığ’da...Ayrıca Mersin’de de Kara Harp Okulu öğrencisi Yaşar Tozkoparan gözaltına alındı.En geniş gözaltıların yapıldığı Ankara'daki operasyonlarda Aydın kardeşler ve Özoğlu ile bağlantılı sivil zanlılar Kurtcebe Bektaş, Mehmet Oğuz Kazancı, Rıfat Yıldırım, Doğukan Yorulmaz, Hamza Demir, Rıza Demir, Önder Koç, Süleyman Solmaz evlerinde sabah erken saatlerde gözaltına alındı.Etimesgut'ta konuşlu Kara Havacılık Okulu'nda görevli Teğmen Mehmet Ali Çelebi ise Çayyolu'ndaki evinde gözaltına alındı. Çelebi, öğle saatlerinde Ankara Merkez Komutanlığı'nda görevli bir albay tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilerek adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildi. Tekrar Merkez Komutanlığı'na getirilen Çelebi'nin fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına tepki gösteren albay, "Çekmeyin, niye çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Çelebi Merkez Komutanlığı'nca İstanbul'a sevk edildi.İstanbul'da görev yapan ancak eğitim amaçlı olarak İzmir'de bulunan teğmen Hasan Hüseyin Uçar, Urla Menteş Kampı'nda inzibatlar tarafından alınarak İstanbul'a gönderildi. Askerler tarafından gözaltına alınan tüm askeri personelin sorgularının Merkez Komutanlığı'nda yapılacağı öğrenildi.Gözaltına alınan teğmenlerin geçen yıl Kara Harp Okulu'ndan mezun olduğu ve eğitim gördükleri sırada Durmuş Ali Özoğlu'nun liderliğinde Ergenekon yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri öne sürüldü.Gözaltına alınan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, geçen yıl Kara Harp Okulu'ndan (KHO) dördüncü olarak mezun olmuştu. 30 Ağustos 2007'de KHO'da düzenlenen törende, okul birincisi Piyade Teğmen Durmuş Ali Yüksek'e Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ikinci Teğmen Osman Ertuğal'e TBMM Başkanı Köksal Toptan, üçüncü olan Teğmen Mustafa Çelen'e Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dördüncü olan Çelebi'ye de dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt tarafından diplomaları verilmişti.Gözaltına alınan avukat Levent Temiz daha önce Ergenekon soruşturması kapsamında 2 Temmuz’da gözaltına alınmıştı. İfadesi alınıp serbest bırakılan Temiz’in adı, Ergenekon iddianamesinde sıkça geçiyor. Temiz, İstanbul Ülkü Ocağı Başkanı olduğu dönemde, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ü önerisiyle İşçi Partisi’ne (İP) bağlı Öncü Gençlik’le yakınlaştı. Temiz ve Öncü Gençlik Genel Başkanı Mehmet Perinçek’in yaklaşması ‘Kızılelma Koalisyonu’nun başlangıcı olmuştu.Temiz, 1994’te, gazeteci Hrant Dink’in gazetesi AGOS’un önünde yaptığı eylemde, “Dink, bundan sonra öfkemizin ve nefretimizin hedefidir” diyordu. Daha sonra avukat Kemal Kerinçsiz ile birlikte eylemlere katıldı.‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun adıysa 28 Şubat döneminde öne çıktı. Soylu, 28 Şubat yanlılarının destek verdiği iddia edilen ‘Strateji’ dergisini çıkaran ekipteydi. Bu derginin sorumlusu, Ergenekon tutuklusu Ümit Oğuztan’dı.Soylu’nun 28 Şubat’ın ‘gözde’ skandalı ‘Ali Kalkancı-Fadime Şahin’ birlikteliğinde parmağı olduğu öne sürülüyor, Seyhan Soylu da “Ben 28 Şubat’ın kahramanıyım” diyordu. Seyhan Soylu son olarak ‘Cumhuriyet Kadınları’ adlı projeyi yürütüyordu. Nurseli İdiz de bu projede rol almıştı.“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin sorgu ve işlemlerinin tamamlanması için ek gözaltı süresi alındığı belirtildi.Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, dün, Ankara, İstanbul, İzmir, Hakkari ve Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin İstanbul'daki sorgu ve işlemlerine devam ediliyor.Bu şüpheliler arasında yer alan 5 teğmen ve bir askeri öğrencinin işlemlerinin İstanbul Merkez Komutanlığında, avukat Levent Temiz, oyuncu Nurseli İdiz ve “Sisi” olarak bilinen menajer Seyhan Soylu'nun da bulunduğu diğer 13'ünün işlemlerinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapıldığı öğrenildi.Sorgu ve işlemleri için ek gözaltı süresi alındığı belirtilen şüphelilerden bazılarının avukatları, emniyet müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelerek müvekkilleriyle görüştü.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulan müvekkili avukat Levent Temiz ile görüşen avukat Mehmet Işık, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Işık, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan Bakırköy'deki evinden gözaltına alınan Temiz'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, müvekkilinin evindeki aramada bir dizüstü bilgisayar ile çeşitli dergi ve kitaplara el konulduğunu söyledi.Temiz'in gözaltına alınmasında, “öldürülen gazeteci Hrant Dink'e ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarının bir etkisi olup olmadığı” da sorulan avukat Işık, “Müvekkilim bu konuda Şişli Adliyesinde yargılandı ve beraat etti. Gözaltına alınmasının bununla ilgisi olduğunu düşünmüyorum” dedi.Temiz için ek gözaltı süresi alındığını da bildiren avukat Işık, müvekkilinin avukat olması nedeniyle ifadesinin Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını düşündüğünü ifade etti.“Ergenekon” davası çerçevesinde şu anda aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük ile İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de olduğu 46 kişi tutuklu bulunuyor.Devam eden soruşturma kapsamında ise Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur ve emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un aralarında yer aldığı 10 kişinin tutukluluğu da sürüyor.Soruşturma ya da dava çerçevesinde tutuklanan ve aralarında Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile İP Genel Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever'in de olduğu bazı kişiler de çeşitli nedenlerle cezaevinden tahliye edilmişti.