Ergenekon'nun 'Erzincan yapılanması' iddianamesi kabul edildi

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ergenekon'un Erzincan yapılanmasına üye oldukları gerekçesiyle 11 sanık hakkında 7,5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli Erzurum Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından, aralarında asker ve eski polis memurunun da bulunduğu tutuksuz 11 sanık hakkında hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianame kapsamlı

Ergenekon'un yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgilerin yer aldığı iddianamede, bu örgütün "naylon terör örgütlerinin oluşturulması, mafyanın ve uluslararası uyuşturucu ticareti, medya ve sivil toplum kuruluşlarının kontrol altına alınması, siyaset dünyasına yön verilmesi, gerektiğinde siyasilere suikast düzenlenmesi ile örgüte eleman kazandırmak ve gelir sağlamak için illegal tüm yolların kullanılması gibi faaliyetler yürüttüğü" belirtildi.

İddianamede, "İrtica ile mücadele eylem planı"nın Erzincan'da uygulanmak istenmesinin nedenleri de maddeler halinde sıralandı.

Alevi ve sünni vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Erzincan'da, Kürt ve Türk vatandaşların burada yaşaması nedeniyle 'kötü kişiler' tarafından bu durumun suistimal edilebileceği değerlendirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Albay Dursun Çiçek tarafından imzalandığı anlaşılan 'İrtica ile mücadele eylem planı' isimli belgenin Ergenekon silahlı terör örgütüne bağlı olarak meydana getirilen, içinde ordu komutanı, il cumhuriyet başsavcısı, il jandarma komutanı, jandarma istihbarat görevlileri, MİT il müdürü ve çalışanları ile gerekli lojistik desteği sağlayabilecek sivil kişilerin yer aldığı oluşum tarafından Erzincan'da faaliyete geçirilebilmesinin mümkün olabileceği ve şüphelilerin meydana getirdikleri bu oluşumun, bu zemini kullanmayı amaçladıkları görülmektedir."

İddianamede, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in yargılandığı davada polise ihbarda bulunan ve "Cihaner ile birlikte Erzincan Ergenekon davasına girip, görevli polislere pislik edecekler, polislerin yaptığı yasal işlemleri yasadışı gösterecekler" dediği tespit edilen polis memuru Fatih Kutbay'ın emniyet görevlilerine yönelik komplo hazırlığında olduğu ifade edildi.

7,5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası

İddianamede, tutuksuz yargılanan sanıklar Erdal Erdoğan, Abdullah Erdoğan, Davut Konig, Fatih Kutbay, Murat Yılmaz, Necip Kızılkaya, Serdar Işıksoy, İrfan Tezcan, Bülent Bakıcı, Murat Ekli ve Aymelek Karabacak hakkında "Silahlı terör örgütü üye olmak", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak kullanmak", "Patlayıcı madde bulundurmak" ve var olan örgütün korkutucu gücünden yararlanarak "Tehdit" suçlarından 7,5 yıldan 27 yıla kadar değişen hapis cezası isteniyor.