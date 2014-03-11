Ergenekon'da tahliyeler devam ediyor

Uzun tutukluluk süresinin 5 yıla inmesiyle Ergenekon davasında tahliye haberleri gelmeye devam ediyor. dün Mustafa Dönmez, Deniz Yıldırım, Mehmet Eröz, Tuncer Kılınç, Nusret Taşdeler, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, yazar Ergun Poyraz, Levent Ersöz, Veli Küçük, Serdar Öztürk ve Fuat Selvi'nin tahliyelerinin ardından bugün de Sevgi Erenerol ve emekli Albay Fikri Karadağ tahliye edildi.

6526 sayılı Yasa ile kapatılan ÖYM ve TMK 10’la yetkili mahkemelerde uzun tutukluluk süresinin de 10 yıldan 5 yıla inmesiyle ve Anaysa Mahkemesi’nin Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ’a tahliye yolunu açan kararının ardından İstanbul ağır ceza mahkemelerinden bugün de tahliye kararları çıkmaya devam etti.

Ergenekon davasının tutuklu sanıkları emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski MGK Genel Sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç, emekli orgeneral Nusret Taşdeler, Cumhuriyet Gazetesi’ne molotof atılmasına azmettirdiği iddia edilen Boğaç Kaan Murathan ile Toplumsal Dönüşüm Yayınevi’nin sahibi Durmuş Ali Özoğlu tahliye edildi. Zirve Yayınevi cinayeti kapsamında da bir yıldır tutuklu olan Tolon cezaevinde çıkamayacak.

Hurşit Tolon'a, Ergenekon davasında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan TCK'nın 312/1. maddesinden müebbet hapis cezası verilmişti.

Tolon'a ayrıca "kişisel verileri ele geçirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası uygulandı. Tolon, "Danıştay saldırısı" ve "Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırı" olaylarına ilişkin hakkındaki davalardan ise beraat etmişti. Tolon, Ergenekon davasında Ocak 2012'de tutuklanmıştı.

Tahliye kararınının gerekçesi

Mahkeme, "tutuklu kaldıkları süre, delillerin toplanmış olup karartılma kuşkusunun kalmaması, sanığın sabit ikametgah sahibi olması, karar onansa dahi kesinleşebilmesi için geçebilecek muhtemel süre, kararın bozulması halinde telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olunabilecek olması, tutuklamanın tedbir olması, benzer konumda tahliye edilen sanıkların da bulunması nedeniyle bunun adalet duygularını incitebilecek olmasını" dikkate alarak, Tolon ve Özoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Yayınevi sahibi Durmuş Ali Özoğlu ise "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan TCK'nın 312/1. maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "yasaklanan bilgileri temin etme" suçundan 2 yıl, "kişisel verileri ele geçirme" suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Özoğlu, Ergenekon davası kapsamında 5 yıl 8 aydır tutuklu bulunuyordu.

Semih Tufan Gülatay'a ret

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon davasında, Cumhuriyet gazetesine molotofkokteyli atılmasına ilişkin dosyanın sanığı Boğaç Kaan Murathan'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Akın Birdal suikastinin azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay'ın tahliye talebini reddetti.



Mahkeme, 5 Aralık 2008'den bu yana tutuklu olan Murathan'ın 5 yıllık süreyi doldurduğunu, 6526 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle tutukluluk sürelerinin azami olarak 5 yılla sınırlandırıldığı belirtti.



"Delillerin toplanmış olup karartılma kuşkusunun kalmaması, sanığın sabit ikametgah sahibi olması, karar onansa dahi kesinleşebilmesi için geçebilecek muhtemel süre, kararın bozulması halinde telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olunabilecek olması, tutuklamanın tedbir olması, benzer konumda tahliye edilen sanıkların da bulunması nedeniyle bunun adalet duygularını incitebilecek olmasını" dikkate alan mahkeme, Murathan'ın tahliyesine karar vererek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.



Mahkeme, Semih Tufan Gülaltay'ın tahliye talebini ise tutuklulukta 5 yıllık süreyi doldurmadığı için reddetti.



Ergenekon davası kapsamında Mayıs 2012'den bu yana tutuklu bulunan Gülaltay, 12 yıl hapis cezası almıştı. Boğaç Kaan Murathan ise 16 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmıştı.

