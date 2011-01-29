-ERGENEKON'DA TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasında 3 yıldır tutuklu olarak yargılanan sanık Erkut Ersoy'un tahliyesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taleplerin ardından alınan ara kararlar, mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Tutuklu sanıklardan Sevgi Erenerol'un avukatının talebi üzerine, Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, gizli tanık ''Aydın-1'' ve Prof. Dr. Mehmet Sait Doğan'ın dosya kapsamında beyanda bulunan kişiler olup olmadığının bildirilmesini ve varsa alınan beyanlarının bir örneğinin dosyaya gönderilmesini istedi. Alparslan Arslan'ın cep telefonunda bulunan e-mail adreslerinin hangi tarihlerde yüklendiği hususunun daha önce bu konuyla ilgili rapor veren bilirkişilerden sorulmasını, bununla ilgili ek inceleme yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, dosya kapsamında dava konusu yapılan ve Adli Tıp incelemesinden geçmeyen tabanca ve tüfeklerle ilgili olarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından inceleme yapılmasına karar verdi. Dosya kapsamında bulunan telefon ve sim kart rehberlerinin mahkeme kalemi tarafından yerleri tespit edilerek seçilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, bu telefon numaraları ve bunları kullanan kişilerin ayrı ayrı exel ortamında hazırlanarak bu konuda inceleme yapılmasına hükmetti. Mağdurlar Danıştay Başkanı Mustafa Birden ile Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve Ahmet Çobanoğlu'nun duruşma gününü bildirir açıklamalı davetiyeyle çağrılmalarına karar veren mahkeme heyeti, Abdülkadir Erdil, Erol Şahin, Ecevit Kılıç, Esra Feride Gökçimen ve Muzaffer Gökçimen'in tanık olarak dinlenilmeleri için ilgili mercilere yazı yazılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, duruşmada dinlenen tanıklar Aysel Sağlam, Osman Mutlu ve Fikri Cora için birer günlük tanıklık ücreti verilmesine hükmederek, Osman Mutlu ile ilgili olduğu değerlendirilen 4 ayrı cep telefonu numarasının abone kayıt bilgilerinin exel formatında düzenlenip, 2000 yılı ile iddianamenin hazırlandığı tarih arasındaki dönemle ilgili HTS raporlarının alınmasına karar verdi. Avukat Vural Ergül'ün ibraz ettiği ihbar tutanaklarında geçen telefon ihbarlarının araştırılması açısından ihbarlardaki tarih ve saatte görüşme yapılıp yapılmadığının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından istenmesine karar veren mahkeme heyeti, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen Cumhuriyet Gazetesine molotofkokteyli atılmasına ilişkin davanın birleştirme kararıyla ilgili olarak, dosya üzerinde inceleme yapılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen İsmet Reçber'in yargılandığı dava dosyasıyla ilgili birleştirme talebine ilişkin muvafakat konusunda da dosyanın incelemeye alınmasını kararlaştırdı. Oktay Yıldırım'ın avukatları tarafından verilen sanığın tedavisiyle ilgili dilekçe ile Alparslan Arslan'ın verdiği koğuş değiştirmeyle ilgili dilekçenin cezaevi idaresine gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimalini, dosya kapsamını ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, tutuklu sanıklardan Erkut Ersoy'un tahliyesine karar verdi. Bu sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer 21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma, 7 Mart 2011'e ertelendi.