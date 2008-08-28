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Politika

Ergenekon'da şok suçlama

Organize suç örgütü lideri Osman Dönmez ile sanatçı Serdar Ortaç'ın evinde pazarlık yaptığı ve pazarlığa Ortaç'ın da aracı olduğu ileri sür

28 Ağustos 2008 03:00

Ergenekon terör örgütünün yöneticilerinden emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün evinde ele geçen bir belgede İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan'ın, işadamı Nesim Malki cinayetinde kilit bilgilere sahip Erol Erkohen'in yurtdışına çıkmasını sağladığı ileri sürüldü. Belgeye göre Saçan, hakkında yurtdışına çıkış yasağı konacak Erkohen'e bu durumu önceden bildirdi ve karşılığında 5 milyon dolar rüşvet aldı.

Serdar Ortaç'ın evinde çete lideriyle pazarlık

Veli Küçük'ün ofisinde ele geçirilen belgelerde Adil Serdar Saçan'ın Dalmaz Center'ın kurşunlanması olayıyla ilgili organize suç örgütü lideri Osman Dönmez ile sanatçı Serdar Ortaç'ın evinde pazarlık yaptığı iddia edildi. Belgede pazarlığa Serdar Ortaç'ın da aracı olduğu ileri sürüldü.

Belgede Saçan'ın aldığı iddia edilen iki rüşvet olayı da şu şekilde anlatıldı: 'Oktay Petrol'ün sahibi Faruk Oktay'dan 4.5 milyon dolar alındı ve bu parayla Bandırma'da bir benzin istasyonu aldı, bu istasyonun şubeden emekli edilen Yüksel adında bir polis memuru işletiyor. Selim Tekdirlik'in oğlunun kaçırılması olayının aydınlatılması karşılığı ekipler amirliği yapan Başkomiser Bülent K. aracılığıyla 500 bin dolar alındı.'

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