Ergenekon'da kim neyle suçlanıyor?

VELİ KÜÇÜK (TUTUKLU): Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, TC Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, kasten öldürmeye azmettirmek, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde atmaya azmettirmek, mala zarar vermek ve ruhsatsız patlayıcı bulundurmaya azmettirmekten 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 475 yıla kadar hapis.



MUZAFFER TEKİN (TUTUKLU): Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, TC Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri bulundurma, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, mala zarar verme- ksden öldürmeye azmettirme, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde atma suçlarına azmettirmekten 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 244 yıla kadar hapis.



DOĞU PERİNÇEK (TUTUKLU): Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, TC Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik ve açıklanması yasak belgeleri temin etmekten 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 417 kadar hapis







İLHAN SELÇUK: Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, zorla hükümeti ıskata teşebbüsve TC hükümetine karşı silahlı isyana tahrikten 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 310 yıla kadar hapis



KEMAL YALÇIN ALEMDAROĞLU: Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmekten Ağırlaştırılmış müebbet ve 259 yıla kadar hapis



EMİN GÜRSES (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis



HABİP ÜMİT SAYIN (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıla kadar hapis



KEMAL KERİNÇSİZ (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak, TC hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri bulundurmak ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 78 yıla kadar hapis



MEHMET FİKRİ KARADAĞ (TUTUKLU): Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, TC hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek veya aşağılamak ve tutuklu hükümlünün yerini bildiği halde yetkili merciye bildirmemekten 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 212 yıla kadar hapis



OKTAY YILDIRIM (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik ve silahlı terör örgütlerine silah sağlamaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 61 yıla kadar hapis cezası



FİKRET EMEK (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri çalma, bulundurma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma, silahlı terör örgütüne silah sağlama, mala zarar verme ve açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 63 yıla kadar hapis



MEHMET ZEKERİYA ÖZTÜRK (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, hukuka aykırı olarak kişiler verileri kaydetmek ve örgüte bilerek isteyerek yardım etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis



GÜLER KÖMÜRCÜ: Silahlı terör örgütüne üye olmaktan Ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



SEVGİ ERENEROL (TUTUKLU): Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, TC Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmekten 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 255 yıla kadar hapis



SAMİ HOŞTAN (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis



SEDAT PEKER (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



SEMİH TUFAN GÜLALTAY (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



ALİ YASAK: Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



VATAN BÖLÜKBAŞOĞLU (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



ORHAN TUNÇ (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis



SERKAN BOLLUK (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis



MEHMET ADNAN AKFIRAT (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



MUAMMER KARABULUT: Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis



NUSRET SENEM (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve açıklanması yasak belgeleri temin etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis



HÜSEYİN GÖRÜM (TUTUKLU): Terör örgütüne üye olmak ve askerleri itaatsizliğe teşvik etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis



FERİD İLSEVER: Silahlı terör örgütüne üye olmak ve TC Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis



AYŞE ASUMAN ÖZDEMİR: Silahlı terör örgütüne üye olma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsten Ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis



ERGÜN POYRAZ (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, açıklanması yasak belgeleri temin etme, açıklama, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri çalma, bulundurma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve TC Hükümetine karşı silahlı isyana tahrikten ağırlaştırılmış müebbet ve 82 yıla kadar hapis



FUAT TURGUT: Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis



HALİL BEHİÇ GÜRCİHAN (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, yasaklanan bilgileri temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 31 yıla kadar hapis



HAYRETTİN ERTEKİN: Silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı TC hükümetine karşı isyana tahrik, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, tutuklu, hükümlü veya suçu bildirmemek, açıklanması yasak bilgileri temin ve suç üstlenmeye azmettirmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 68 yıla kadar hapis



RASİM GÖRÜM (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



MUZAFFER ŞENOCAK (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri çalma, bulundurma ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 53 yıla kadar hapis



ALİ KUTLU (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



MURAT ÇAĞLAR (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis



ABDULMATTTALMİP TONÇER (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak ve suç üstlenmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



ERKUT ERSOY (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis



KAHRAMAN ŞAHİN (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



EROL ÖLMEZ (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis,



ABDULLAH ARAPOĞULLARI (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



OĞUZ ALPASLAN ABDULKADİR (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



MUHAMMET YÜCE (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmak ve tutuklu,hükümlü veya suç delillerini bildirmemekten ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis



SELİM AKKURT (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



HÜSEYİN GAZİ OĞUZ (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis



MEHMET DEMİRTAŞ (TUTUKLU): Terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütüne silah sağlamaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis



ALİ YİĞİT (TUTUKLU): Suçu bildirmemekten ağırlaştırılmış müebbet 12 yıla kadar hapis



MAHMUT ÖZTÜRK ( TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma ve hukuka aykın olarak kişisel verileri kaydetmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



GAZİ GÜDER (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma ve hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis



İSMAİL YILDIZ (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, yasaklanan bilgileri temin etme, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve açıklanması yasaklanan gizli bilgileri temin etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 78 yıla kadar hapis



HAYRULLAH MAHMUD ÖZTÜRK: Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



BEKİR ÖZTÜRK (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme ve askerleri itaatsizliğe teşvik etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis



İSMAİL EKSİK: Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



VEDAT YENERER (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıla kadar hapis



ÜMİT OĞUZTAN (TUTUKLU): Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis



MAHİR ÇAYAN GÜNGÖR: Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis



YUSUF TUNÇER: Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis



AYDIN GERGİN: Silahlı terör örgütüne üye olmaktan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis



YUSUF BEŞİRİK: Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte bilerek isteyerek yardım etmekten ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis

