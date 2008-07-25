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Ergenekon'da ilk duruşma 20 Ekim'de

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon İddianamesi’yle ilgili incelemesini tamamladı ve davayı kabul etti. İlk duruşma 20 Ekim'de Silivri Cezaevi'nde görülecek.

25 Temmuz 2008 03:00

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 2 bin 455 sayfadan ve 441 klasörden oluşan Ergenekon İddianamesi’yle ilgili incelemesini tamamladı ve davayı kabul etti.

Kamuoyunun bir yılı aşkın süredir merakla beklediği Ergenekon soruşturmasına ilişkin iddianame 14 Temmuz'da İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. 
Şüpheliler hakkında ''terör'' suçlarından kamu davası açıldı. 48'i tutuklu 38'i tutuksuz 86 şüpheliyi kapsayan iddianamede bazı şüpheliler, Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıları azmettirmekle suçlanıyor.
 
Nokta dergisinde yayımlanan ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen "darbe günlükleri" ise 2 bin 455 sayfalık iddianamede yer almıyor.
 
1 Temmuz'da yapılan operasyonun dışında kalan 48'i tutuklu 38'i tutuksuz 86 şüpheli hakkındaki suçlamalar şöyle:
 
- Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek
- Silahlı terör örgütüne üye olmak
- Silahlı terör örgütüne yardım etmek
- Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs etmek
- Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı halkını silahlı isyana tahrik
- Patlayıcı madde bulundurmak, atmak ve bu suçları azmettirmek
- Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
- Silahlı madde bulundurmak, atmak ve bu suçu azmettirmek
- Danıştay, Cumhuriyet gazetesi saldırılarını azmettirmek
- Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, kişisel verileri elde etmek ve kaydetmek 
- Askeri itaatsizliği teşvik 

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