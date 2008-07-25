T24 LogoT24 Logo
Politika

Ergenekon'da ilk duruşma 20 Ekim'de

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon iddianamesini kabul etti. 13 ayda tamamlanabilen iddianameye göre, 47'si tutuklu, 86 kişi yargılanacak. İlk duruşma 20 Ekim'de, Silivri Cezaevi'nde

25 Temmuz 2008 03:00

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 bin 455 sayfadan ve 441 klasörden oluşan ve 13 ayı aşkın bir süredir devam eden Ergenekon soruşturmasında iddianameyi kabul etti. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 14 Temmuz'da ulaşan iddianeme kapsamında, şüpheliler hakkında ''terör'' suçlarından kamu davası açıldı.  48'i tutuklu 38'i tutuksuz 86 kişiyi kapsayan iddianamede bazı şüpheliler, Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıları azmettirmekle suçlanıyor.

Nokta dergisinde yayımlanan ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen "darbe günlükleri" ise 2 bin 455 sayfalık iddianamede yer almıyor.


İLK DURUŞMA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

Mahkeme Başkanı Köksal Şengün açıkladı: "Ergenekon'un ilk duruşması 20 Ekim'de Silivri Cezaevi'nde yapılacak."

NE İLE SUÇLANIYORLAR

48'i tutuklu 38'i tutuksuz 86 şüpheli hakkındaki suçlamalar şöyle:

- Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek
- Silahlı terör örgütüne üye olmak
- Silahlı terör örgütüne yardım etmek
- Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs etmek
- Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı halkını silahlı isyana tahrik
- Patlayıcı madde bulundurmak, atmak ve bu suçları azmettirmek
- Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
- Silahlı madde bulundurmak, atmak ve bu suçu azmettirmek
- Danıştay, Cumhuriyet gazetesi saldırılarını azmettirmek
- Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, kişisel verileri elde etmek ve kaydetmek
- Askeri itaatsizliği teşvik

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24