Ergenekon'da ilk duruşma 20 Ekim'de

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 bin 455 sayfadan ve 441 klasörden oluşan ve 13 ayı aşkın bir süredir devam eden Ergenekon soruşturmasında iddianameyi kabul etti.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 14 Temmuz'da ulaşan iddianeme kapsamında, şüpheliler hakkında ''terör'' suçlarından kamu davası açıldı. 48'i tutuklu 38'i tutuksuz 86 kişiyi kapsayan iddianamede bazı şüpheliler, Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıları azmettirmekle suçlanıyor.



Nokta dergisinde yayımlanan ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen "darbe günlükleri" ise 2 bin 455 sayfalık iddianamede yer almıyor.





İLK DURUŞMA SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE



Mahkeme Başkanı Köksal Şengün açıkladı: "Ergenekon'un ilk duruşması 20 Ekim'de Silivri Cezaevi'nde yapılacak."



NE İLE SUÇLANIYORLAR



48'i tutuklu 38'i tutuksuz 86 şüpheli hakkındaki suçlamalar şöyle:



- Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek

- Silahlı terör örgütüne üye olmak

- Silahlı terör örgütüne yardım etmek

- Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs etmek

- Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı halkını silahlı isyana tahrik

- Patlayıcı madde bulundurmak, atmak ve bu suçları azmettirmek

- Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik

- Silahlı madde bulundurmak, atmak ve bu suçu azmettirmek

- Danıştay, Cumhuriyet gazetesi saldırılarını azmettirmek

- Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek, kişisel verileri elde etmek ve kaydetmek

- Askeri itaatsizliği teşvik



