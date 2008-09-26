Ergenekon'da iki tahliye

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan teğmenlerden Uçar ve askeri öğrenci Tozkoparan tahliye edildi.



Ergenekon soruşturmasının 17 Eylül'deki operasyonunda tutuklanan dört teğmen ve bir askeri öğrencinin tutukluluk halinin kaldırılması talebiyle avukatların yaptığı başvuru, İstanbul Nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince değerlendirildi. Heyet, tutuklanan teğmenlerden Uçar'ın ve askeri öğrenci Tozkoparan'ın tahliyesine karar verirken, diğer üç teğmen için talebi reddetti.



Soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen ve polis olduğu belirtilen Adnan K. de serbest bırakıldı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sabah saatlerinde getirilen Adnan K, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından ifadesinin alınmasından sonra mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden sorgulanan Adnan K, salıverildi.



Bugün adliyeye sevk edilen eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Üyesi emekli Hakim Albay Tanju Güvendiren'in de aralarında bulunduğu diğer 6 kişinin ise savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eski avukatı ve Aydınlık dergisi yazarı Emcet Olcaytu'nun da polisteki işlemleri tamamlandı. Aynı soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan Olcaytu, daha sonra Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.



SABAH DA İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI



Ayrıca sabah saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Biz Kaçkişiyiz Platformu İstanbul Başkanı ve Memleket Sevdalıları Derneği Genel Başkanı Murat Ağırel ile adli sicil memuru Mahir Akkar, savcı Zekeriya Öz tarafından sorgulandı. Savcılık sorgusunun ardından iki şüpheli de serbest bırakıldı. Savcılık şüpheliler hakkında adli kontrol uygulamasını istedi. Talebi değerlendiren nöbetçi mahkeme zanlılar hakkında adli kontrol uygulanmasını kabul etmezken, yurtdışına çıkış yasağı koydu. Teknik takip sonucu elde elden delillerin yanlış anlaşıldığını ifade eden Mahir Akkar, "Konuyu bilmeyen bir kişi, bu ben de olsam, o konuşmaları dinlediğimde 'bu adam terör örgütü üyesi' diyebilirim" şeklinde konuştu.













