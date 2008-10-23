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Politika

Ergenekon'da eski savcı serbest

Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan Ertaç Giray savclık sorgusunun ardından bırakıldı

23 Ekim 2008 03:00

Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınan Ertaç Giray savclık sorgusunun ardından bırakıldı 

Ergenekon soruşturması kapsamında adliye sevk edilen eski Cumhuriyet savcısı Ertaç Giray serbest bırakıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sonrası Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Ertaç Giray, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Ertaç G. daha sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ertaç Giray ile aynı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen ve koruması olduğu öne sürülen H.K ise savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. H.K’nin İstanbul nöbetçi 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki işlemleri sürüyor.

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