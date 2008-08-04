Ergenekon'da erotizm

Ergenekon iddianamesinin delilleri arasına, sorgulananların cep telefonlarından çıkan her türlü bilgi girdi. Bu delillerden en önemlisi ise ünlülerin kuyumcusu Hoştan'a ait.

Hürriyet'in haberine göre, bu delillerden biri de, ünlülerin kuyumcusu Hayrettin Ertekin’in cep telefonunda bulunan, beline havlu sarmış halde görülen Sami Hoştan’ın, yine havluya sarılmış bir kadınla fotoğrafları. Terörle Mücadele Şubesi dedektifleri, fotoğrafların bulunduğu sayfaya, ’Sami Hoştan isimli şahıs olarak değerlendirilen şahıs’ diye not düşmüş. Bu iki fotoğraftan ilkinde, Hoştan, koltukta oturan, havluya sarınmış kadının önünde beline havlu sarmış şekilde duruyor. İkinci fotoğraftaysa Hoştan, kadının yanına oturuyor



