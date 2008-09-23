Ergenekon’da bilgi sızdıranlar var mı?

CHP İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ''Ergenekon soruşturmanın başlangıcından itibaren gizlilik kararı çiğnenerek basına bilgi sızdırdığı tespit edildiği için hakkında işlem yapılan görevliler var mı?'' diye sordu.



Anadol, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, 1 yılı aşkın süredir devam eden ''Ergenekon'' soruşturması ve ardından açılan dava hakkında yayın yasağı ve gizlilik kararı bulunduğunu, ancak bu yayın yasağına rağmen uzun zamandır basına sistemli bir şekilde bilgi sızdırıldığını ileri sürdü.



Önergesinde, yayın yasağına rağmen çıkan haberlerle ilgili İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, kendi soru önergelerine verdiği cevaplara değinen Anadol, önergesinde şu sorulara yer verdi:



''Ergenekon soruşturmasıyla ilgili bilgileri basına sızdırdığından şüphelenen kamu görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığını belirttiğiniz soruşturmanın sonucu ne olmuştur?



Basına sızan bilgilerin sorumlularının tespiti için İçişleri Bakanlığı bünyesinde de idari bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?



Ergenekon soruşturmasının başlangıcından itibaren gizlilik kararı çiğnenerek basına bilgi sızdırdığı tespit edildiği için hakkında işlem yapılan görevliler var mı? Basına sızan bilgiler nedeniyle soruşturmayı yürüten savcı Zekeriya Öz ve diğer savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna suç duyurusunda bulundunuz mu? Bulunmadıysanız suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor musunuz?''





