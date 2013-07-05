Ergenekon'da 12 kişinin tahliyesi istendi

Anayasa Mahkemesi’nin kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen kanundaki, “Devletin güvenliğine, Anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı ve casusluk suçlarında CMK’da öngörülen tutuklama süresinin iki kat uygulanacağına ilişkin hüküm" anayasaya aykırı bularak iptal etmesi üzerine Ergenekon davasının sanıkları tahliye talebinde bulundu.

Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye dilekçesi sunan avukatlar, Anayasa Mahkemesi’nin kararını hatırlattı. Azami tutukluluk süresinin yasalara göre 3 yıl olduğunu belirten avukatlar, müvekkilleri Doğu Perinçek, Hikmet Çiçek, Hasan Atilla Uğur, Hasan Ataman, Oktay Yıldırım, Mehmet Demirtaş, ve Muzaffer Tekin’in 5 yıl, Mehmet Deniz Yıldırım’ın 3 yıl 8 ay, Mehmet Bedri Gültekin, Turhan Özlü, Erkan Önsel ve Mehmet Bora Perinçek’in 2 yıla yakın tutuklu olduğunu belirtti. Dilekçede, bu müvekkillerinin ‘Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı, temel hak ve özgürlüklere ilişkin kararların duyulmakla uygulanma zorunluluğu karşısında, müvekkillerinin duruşma günü beklenmeksizin, dosya üzerinden inceleme yapılarak bihakkın tahliyelerine karar verilmesini talep etmekteyiz" denildi.

Basın açıklaması yapıldı

Dilekçeyi sunmak için avukatlar ile bazı İşçi Partililer, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Burada grup adına Ergenekon davasının tutuklu sanığı Perinçek’in avukatı Hasan Basri Özbey basın açıklaması yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nin dün önemli bir karar aldığını belirten Özbey, “Karar hepimizin bildiği üzere 3713 sayılı kanunun 10 maddesinde CKM’daki tutukluluk sürelerinin TMK suçlar bakımından 2 katı uygulanan tutukluluk süreleri 2 katı uygulanır hükmünü iptal etmiştir. Böylece Türk Caza Hukuku sisteminde tek bir azami tutukluluk süresi kalmıştır. O da 2+1 yıldır. Bunu özel yetkili mahkemeler 2+3 yıl yani 5 yıl olarak uygulamaktadır ama doğrusu 2+1 yıldır. Şuan Ergenekon davasında tutuklu olan müvekkillerimin bırakılması gerekmektedir. Örneğin müvekkilimiz Doğu Perinçek’in tutukluluk süresi 5 yıl 4 ay olmuştur. Veli Küçük’ün tutukluluğu 5,5 yılı aşmıştır. Şu an Ergenekon davasında tutuklu bulunan tüm yurtseverlerin Anayasanın açık ve net kararı karşısında derhal serbest bırakılmaları gerekmektedir. Kararın uygulanması için resmi gazetede yayınlanmasına gerek yoktur, gerekçeli kararın yazılmasının beklenmesine gerek yoktur ve kararın yürürlük tarihinin beklenmesine gerek yoktur." dedi.