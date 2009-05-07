'Ergenekon'a birileri takoz olmaya çalışıyor'

Baykal'dan Erdoğan'a: Ergenekon'un altında kalırsın

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasının açılış törenine katılan Erdoğan, kendisi için 'Başbakan'ı uyarıyorum. Dikkat et Ergenekon'un altında sen de kalabilirsin' diyen CHP lideri Deniz Baykal'ı eleştirdi. Erdoğan, şunları söyledi:“Bazı partiler yargı sürecinde yargıyı tahkir eden yaklaşımlarda bulunuyorlar. Ben böyle tahriklere asla prim vermedim bundan sonra da vermeyeceğim. Ben devam eden yargı sürecinin hiçbir yerinde değilim. Ne sağındayım, ne solundayım, ne altındayım, ne üstündeyim. Ama aziz milletimizin çok net olarak gördüğü bir şey var. Birileri bu davanın önünde takoz olmak için elinden gelini yapıyor. Birileri Türkiye’nin aydınlamasının, karanlık ilişkilerinin ortaya çıkmasının önünde hukuk dışı örgütlenmelerin açığa çıkmasının önünde engel olmaya çalışıyor. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz, Demokrasiyi her şart altında koruduk ve korumaya da devam edeceğiz.” (anka)