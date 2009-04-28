Ergenekon'a 100 bin sayfalık ek

Ergenekon soruşturmasında hazırlanan ikinci iddianamenin ekleri 248 klasör, 100 bin sayfadan oluşuyor. Eklerde ADD'den ele geçirilen belgeler, telefon görüşmesi tutanakları, Cumhuriyet Çalışma Grubu'nun darbe planları ve istihbarat notları bulunuyor



Ergenekon soruşturması kapsamında hazırlanan ikinci iddianamenin eki olan 248 klasör ağırlıklı olarak Atatürkçü Düşünce Derneği’nden (ADD) ele geçirilen dokümanlardan, telefon görüşmesi tutanaklarından, Cumhuriyet Çalışma Grubu’nun (ÇCG) darbe planları ve istihbarat notlarından meydana geliyor. Ek klasörlerde, ikinci iddianamedeki 21’i tutuklu 56 sanıkla ilgili soruşturma evrakı, ele geçirilen dokümanlar ve iletişim tespit tutanakları bulunuyor.



Ergenekon soruşturmasının ikinci iddianamesinin ekleri avukatlara verilmeye başlandı. İki CD içinde yer alan belgelerden 1 ile 30 nolu klasör arasında olanları ADD’den çıkan yazışmalar, tüzük metni, izleme tutanakları, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğinin raporları, gelir - gider tabloları yer alıyor. ADD’den çıkan belgeler başka klasörlerde bulunuyor.



Emekli Orgeneral Şener Eruygur’a ait bölüm 15 klasörden fazla tutuyor. Bu belgeler arasında iletişim tespit tutanakları, ADD Genel Merkezi’ndeki odasından çıkan belgeler, gizli ibareli dokümanlar ve eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’la ilgili dosya bulunuyor. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’dan çıkan belgelerse daha daha az. Beş klasörde Tolon’un ifadeleri, soruşturma evrakı, Büyükanıt’ın kardeşi Mednan Büyükanıt’ın öldürülmesiyle ilgili cinayet davasının dokümanları bulunuyor.



JİTEM belgeleri yok



Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Başkanı tutuksuz sanık Sinan Aygün, tutuklu sanık Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, yazar Erol Mütercimler’den alınan belgeler de klasörlerde . 99 No’lu klasördeyse Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt’e ait belgeler yer alıyor. Bu bölümde Paksüt’ün iletişim tutanakları ve ifadesi bulunuyor.



JİTEM kurucularından emekli albay Arif Doğan’da çok sayıda evraka el konulmuştu. Ek klasörlerde bu belgelerin sıralaması yapıldı ancak belgeler konulmadı. Klasörlerde CÇG’nin çalışma raporları üç klasörde belgeleniyor. Kanada’da yaşayan Tuncay Güney’in 2001 yılında el konulan belgeleriyse 138 No’lu klasörde yer alıyor. Bu belgeler tutuklu sanık eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’dan çıkıyor.

