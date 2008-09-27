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Politika

Ergenekon zanlıları ne kadar kazanıyor?

Tuncay Özkan, Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan ve emekli askeri hâkim Tanju Güvendiren’in Emniyet beyanlarındaki aylık gelirleri…

27 Eylül 2008 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, mahkemeye mesleğini avukat olarak beyan etti. Saçan, aylık gelirinin bin 500 YTL olduğunu söyledi. Emekli Askeri Hakim olduğunu ifade eden Tanju Güvendiren'in ise, aylık gelirinin 40 bin YTL olduğunu kaydetmesi dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne dün getirilen son dalga operasyonda gözaltına alınan Adil Serdar Saçan, Gürbüz Çapan, Tuncay Özkan, Tanju Güvendiren, Emcet Olcaytu, Hüseyin Nazlıkul "Yasa dışı Ergenekon terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak" suçlarından tutuklandı.

Güvendiren’in aylık geliri 40 bin YTL

Şüphelilerin mahkeme sorgularında kimlik tespiti sırasında verdikleri bilgiler dikkat çekti. Adil Serdar Saçan mesleğini avukat olarak beyan ederken aylık gelirinin bin 500 YTL olduğunu söyledi. Gürbüz Çapan ise mesleğini doktor, aylık gelirinin de 21 bin YTL olduğunu ifade etti.

Tanju Güvendiren ise, Emekli Askeri Hakim, aylık gelirinin de 40 bin YTL olduğunu kaydetti. Hüseyin Nazlıkul da mesleğini "Yurt dışında ve Türkiye'de Tamamlayıcı Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı ve aynı zamanda Öğretim Görevlisi, Gazeteci, ayrıca Kürtçe, Almanca ve Türkçe'de yeminli tercüman" olarak söylerken aylık gelirini 18-25 bin YTL olarak belirtti. Gazetecilik yaptığını ifade eden Tuncay Özkan da aylık gelirinin 4 bin YTL olduğunu belirtti.

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