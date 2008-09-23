Ergenekon yine şoke etti

Son dalgada kim kimdir?

Çölaşan endişeli

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarla toplam 16 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında gazeteci ve 'Biz Kaç Kişiyiz' hareketi lideri Tuncay Özkan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, emekli albay Tanju Güvendiren ve eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi Müdürü Serdar Saçan da bulunuyor.Ergenekon soruşturması kapsamında bu sabah ilk önce Tuncay Özkan, Bebek'teki evinde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.30 civarında Özkan'ın Bebek'teki evine baskın yaptı. 10 dakika sonra da Özkan, avukatı olan CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü'yü telefonla arayarak, evinin arandığını haber verdi.Mengü, Özkan'ın Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alındığını ve polisin evini aradığını söyledikten sonra telefon bağlantısının kesildiğini belirtti.Milletvekili olmadan önce Özkan'ın avukatlığını yaptığını söyleyen Mengü, Özkan'ın ciddi sağlık sorunları olduğunu, devamlı yüksek olan kolesterolünün doktor takibinde olduğunu ifade etti.Polislerin Tuncay Özkan’ın Bebek Cevdetpaşa Caddesi’nde bulunan evinde saat 06.30sıralarında başlatılan arama ve inceleme ve yaklaşık 8.5 saat sürdü. Daha sonra da Özkan kelepçesiz olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Tuncay Özkan’ı görmek isteyen ve kendisine destek olmak için evinin önünde toplanan "Bizkaçkişiyiz Sivil Toplum Platformu’ üyeleri, bu sırada çeşitli sloganlar attı.Tuncay Özkan’ı görmek için polis aracına doğru yönelen gruptan bazı kişilerle polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.Özkan’ın ayrılmasının ardından evindeki aramalarda el konulan ve iki poşete doldurulan evrak da emniyete gönderildi.Sağlık kontrolünden sonra Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Özkan, içeri girerken, "Gazetecilik yapılmasını engellemeye çalışıyorlar. Bu Recep faşizmi" dediBu arada, Kağıthane Gültepe Talaptaşa Caddesi’ndeki Biz TV ve Tuncay Özkan’ın ofisinde aynı saatlerde başlatılan aramalar da Özkan’ın evindeki aramayla aynı saatte tamamlandı.Polis, arama sırasında el konulan çok sayıda CD, video kaset, doküman ve evrakı koliler halinde bir polis minibüsü ve otomobiline koyarak, incelemek üzere Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.Kanaltürk Televizyonu'nun eski sahibi Tuncay Özkan daha önce operasyon kapsamında İlhan Selçuk'un gözaltına alınmasına çok sert tepki göstermişti. Özkan operasyonun başlamasıyla yurt gezisini keserek İstanbul'a dönmüş ve havaalanında kendisini karşılayan destekçilerine, "İki tane faşist, gerici, yobaz gazeteci isimlerimizi televizyonda veriyor diye ne korkar ne susarız. Biz buradayız. Hukuk bize bir şey soracaksa gelir sorar. Biz de hesabımızı veririz." sözleriyle seslenmişti.Tuncay Özkan Denizli'de katıldığı bir programda da 'Ergenekon Operasyonu'na yönelik eleştirilerini sürdürmüştü. İlhan Selçuk'un gözaltına alınış şekline ateş püsküren Özkan şöyle konuşmuştu;"Mustafa Kemal'in askeri olarak beni götürmezlerse, işkence tezgahlarından geçirmezlerse, ben de onların yüzüne tükürmezsem namerdim. Onlardan her türlü namussuzluğu beklerim, beni bu yoldan alıkoyamazlar. Ben halkımdan ayrılmam. Sizlerle karanlıkla mücadele etmeye devam edeceğim."İstanbul'da Özkan'ın yanı sıra, eski Kanaltürk TV spikeri Duygu Dikmenoğlu ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eski avukatı ve Aydınlık dergisi yazarı Emcet Olcaytu da gözaltına alındı.İstanbul'da sabaha karşı başlayan Ergenekon'un son dalgasında eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan da gözaltına alındı. Polis, Saçan'ın Bahçeşehir Banu Evleri'ndeki dairesinde arama yaptı. Aramaya jandarma ekipleri de katıldı.Saçan, görevdeyken, ifadeleriyle Ergenekon soruşturmasının başlamasında önemli rol oynayan ve şu anda Kanada'da bulunan Tuncay Güney'i ilk sorgulayan kişiydi.Saçan yazın oğlu ile birlikte geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı. Saçan iyileştikten sonra yaptığı açıklamalarda Ergenekon operasyonu ile ilgili ilk adımların kendisi tarafından atıldığını, ancak üzerinin örtüldüğünü ve bugün geçmişten beri bekletilen dosyaların üzerine gidildiğini öne sürerek eliştiriler yöneltmişti.Adil Serdar Saçan bir dönemin hızlı ve korkusuz polis müdürüydü. 1998'de İstanbul Organize Suçlar Şubesi'ni kurup, 2003'e kadar da bu birimin müdürlüğünü yaptı. 600'ün üzerinde operasyona imza attı, 11 bin sanığın ifadesini aldı. Bana mısın demeyen mafya babalarını teker teker sorguladı, çoğunu hapishaneye yolladı. Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonlarını yönetti. Adil Serdar Saçan 1985 yılında Polis Akademisi'ni birinci olarak bitirdi. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi'nde mastır ve doktora yaptı. Ardından Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.Saçan bir dönemin hızlı ve korkulu polis müdürüydü. 1998'de İstanbul Organize Suçlar Şubesi'ni kurup, 2003'e kadar da bu birimin müdürlüğünü yaptı. 600'ün üzerinde operasyona imza attı, 11 bin sanığın ifadesini aldı. Malki cinayeti, Albayraklar Holding, BİT'ler, Akbil, Adnan Hoca, Telekulak ve şike soruşturmalarını yürüttü. Sedat Peker, Alaattin Çakıcı, Sedat Şahin, Ayvaz Korkmaz, Kürşat Yılmaz, Nuri ve Vedat Ergin kardeşlere yönelik operasyonlar yaptı. Örümcek Ağı operasyonunda işadamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı iddiasıyla meslekten ihraç edildi.Ergenekon Operasyonu kapsamında Ankara’da da altı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri, eski Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin ünlü savcısı ve askeri Yargıtay onursal üyesi emekli albay Tanju Güvendiren oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı emriyle bu sabah emekli albay Tanju Güvendiren, kardiolog Dr. Mesut Özcan, adli sicil memuru Mahir Akkar ve emekli polis memuru Hasan Kılıçarslan polis tarafından gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emekli albay Güvendiren halen Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyeliği görevini yürütüyor. Güvendiren, Ankara DGM'de çalıştığı dönemde terör örgütlerine yönelik ciddi kararlara imza attığı için özel korunuyordu.Bu kişilerin ev ve işyerlerinde arama yapan Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisleri, gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadelerinin alınması için İstanbul’a gönderileceklerini bildirdi.Gözaltına alınanlardan Dr. Mesut Özcan, adliye çıkışında, gazetecilerin sorusu üzerine, "Neyle suçlandığımı bilmiyorum. Evimden alındım, arama yapıldı" dedi. Özcan'ın, Tuncay Özkan’ın doktoru olduğu öğrenildi. Adli sicil memuru olan ve adli bilirkişilik de yaptığı belirtilen Mahir Akkar da, adli tıp çıkışında gazetecilere "Ergenekon örgütü üyesiymişiz, alakamız yok. Piyango bize de vurdu" diye konuştu.Ergenekon soruşturması kapsamında Kanaltürk televizyonunun eski haber müdürü gazeteci Adnan Bulut da İzmir’de gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, İzmir’de bir otelde kalan Bulut’u gözaltına aldı. Bulut’un işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul’a gönderileceği bildirildi.