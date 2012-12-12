Ergenekon ve Mısır Çarşısı davalarında karara doğru

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 66'sı tutuklu 275 sanığın yargılandığı ilk Ergenekon davasında yarın mütalaa verilecek. Savcılığın mütalaası hakkında görüşlerin alınmasının ardından mahkeme kararını açıklayacak.

12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bir gecekonduda 27 adet el bombası bulunmasının ardından başlayan soruşturma Ergenekon davasının başlangıcı oldu. Sanıklar hakkında hazırlanan ilk iddianame 25 Temmuz 2008'de kabul edildi. Aralarında,

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de sanık olarak yargılandığı dava 4 yılı aşkın sürenin ardından mütalaa aşamasına geldi.

Davada sanık beyanları ve dosyadaki belgeler nedeniyle 6 Ocak 2012'de tutuklanan emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un hakkındaki de dahil 21 ayrı iddianame birleştirildi.

İş yoğunluğundan dolayı diğer özel yetkili mahkemelerde yılda ortalama 4 duruşma yapılabilirken, ilk duruşması 20 Ekim 2008 yılında görülen davada birleşen dosyalarla birlikte yaklaşık 600 duruşma gerçekleştirildi.

PKK'nın eski yöneticilerinden Şemdin Sakık'ın gizli tanık ''Deniz'' olduğunu açıkladığı davada, 31 gizli tanığın beyanı alındı.

Aralarında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, emekli orgeneraller Teoman Koman ve Ergin Saygun, eski MİT mensubu Mehmet Eymür ve Alaattin Çakıcı'nın da bulunduğu 130'a yakın tanığın da ifadesine başvuruldu.

Mısır Çarşısı davası

Mısır Çarşısı’nda meydana gelen patlamayla ilgili aldığı beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan Sosyolog Pınar Selek’in yargılanmasına yarın devam edilecek.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davada beraat eden Pınar Selek hakkındaki beraat kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Mahkeme önce beraat kararında direnmiş ancak son duruşmada Mahkeme Başkanı Mehmet Hamzaçebi, verdikleri direnme kararının ‘usule aykırı’ olduğunu belirterek, bu karardan vazgeçtiklerini açıkladı. Mütalaası sorulan savcı Nuri Ahmet Saraç, “Yeni bir durum oluştu. Buna bende şok oldum" dedi. Eski mütalaasını tekrarlayan savcı Saraç, Selek ve Özktürk’ün ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.