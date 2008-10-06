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Politika

Ergenekon tutukluları Silivri'ye nakledildi

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ünde bulunduğu 16 sanık Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

06 Ekim 2008 03:00

''Ergenekon'' davası kapsamında Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaveni'nde tutuklu bulunan aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de bulunduğu 16 sanık Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Hakkında henüz iddianame hazırlanmayan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ise nakledilen tutuklular arasında yer almadı.

''Ergenekon'' davasına ilişkin yargılamayı yapacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık sayısının fazlalığı, tutuklu sanıkların farklı infaz ve tutukevlerinde bulunmalarını dikkate alarak, güvenliğin sağlanması bakımından duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki duruşma salonunda yapılması kararı nedeniyle Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de bulunduğu 16 sanığın nakli için sabah saatlerinde hazırlık yapıldı.

Jandarma ekiplerinin nakil öncesi cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi. Bu sırada bazı tutuklu yakınları cezaevine gelerek, yakınlarının özel eşyalarını aldı.

İşlemleri tamamlanan 16 tutuklu, 3 cezaevi aracı ile zırhlı eskort eşliğinde cezaevinden çıkarıldı. Tutuklu yakınları önden giderek, Çayırköy mevkisinde yakınlarına el salladılar. Araçlar, Silivri'ye gitmek için Kandıra sapağından TEM otoyoluna çıktı.

Bu arada, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan, ancak hakkında henüz iddianame hazırlanmayan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Silivri'ye götürülmedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre, şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu başka suçlardan tutuklu diğer sanıklar, duruşmanın yapılacağı gün mahkemede hazır edilecek.

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