Ergenekon soruşturmasını öven avukata şikayet

İP Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Cengiz, bir gazetede, "Ergenekon" soruşturmasını övücü ifadelerin yer aldığı yazısı yayımlanan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Hasan Ürel hakkında, baro başkanlığına şikayette bulundu.

Cengiz, şikayet dilekçesinde, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Ürel'in, 19 Ağustos 2008 tarihli Taraf gazetesinde "Ankara Barosu Başkan Yardımcısı" imzasıyla bir yazısının

yayımlandığını anımsattı.

Dilekçede, Ürel'in, "Ergenekon Soruşturmasında Hukukçuların ve Baroların Rolü" başlıklı yazısında, soruşturma ile ilgili övücü ifadelere yer verildiği kaydedildi.

Şikayet dilekçesinde, söz konusu yazıda, "Bugün sürdürülmekte olan Ergenekon davası; ülkenin namuslu, aydın ve hukukçularını yeniden umutlandırmıştır... Yargılamayı dışarıdan seyretmek, nötr kalmak yanlıştır. Hukukçular ve hukuk kurumları davanın ısrarlı takipçileri olmalıdır... Toplum adına baroların bu davanın takipçileri olması doğaldır... Bu soruşturma hükümetin değildir, siyasi irade bir nedenle vazgeçebilir, savsaklayabilir, yargılamayı

yılan hikayesine çevirebilir. Yargının hükümetlerden, devletten etkilenmesi yeni değildir, onlardan da kahramanlık beklemeyelim..." şeklinde ifadelere yer verildiği aktarıldı.

Cengiz, şikayet dilekçesinde, "Baromuz adına böyle bir açıklama yapmaya Hasan Ürel'in yetkili olamayacağı açıktır. Daha önce bu konuda Ankara Barosu adına yapılan açıklamalar gözetildiğinde, yazıda dile getirilen görüşlerin, Ankara Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulunun görüşleriyle de uyuşmadığı bellidir" dedi.



Dilekçede, şunlar kaydedildi: "Yürütülmekte olan bir soruşturmaya -aralarında Baromuz üyesinin de bulunduğu- yöneticileri tutuklu bir siyasi partiye gerçek dışı saldırılarda

bulunularak, "Ankara Barosu Başkan Yardımcısı" sıfatıyla Baro adına müdahale edilmesi kabul edilemez. Ankara Barosu adına zımnen de olsa yürütülmekte olan bir soruşturmada hükümetin, siyasi iradenin müdahalesini sürdürmesinin istenmesi savunulamaz."

Avukat Mehmet Cengiz, dilekçesinde, Hasan Ürel'i, Ankara Barosundaki görevinden istifaya davet ederek, Ürel hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep etti.

Ankara Barosu Başkanlığı, Cengiz'in şikayet dilekçesini işleme koydu.

Buna göre, Baro Yönetim Kurulu, yapacağı bir toplantıda, Ürel hakkında kovuşturma

yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

Hasan Ürel ise yazıda dile getirdiği düşüncelerinin bugün de arkasında olduğunu belirterek, "Yazıda ifade ettiğim düşünceler tamamıyla beni bağlar, hiçbir şekilde Ankara Barosunu bağlamaz" diye konuştu.