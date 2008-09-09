Ergenekon savcısına inceleme

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkındaki suç duyurularının ardından başlatılan incelemenin sonuçlandığını, ancak raporun henüz kendisine iletilmediğini söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

“Bize bu savcılarla ilgili gerek sanık yakınlarından gerek avukatlarından gerekse vatandaşlardan sıkça şikâyet dilekçesi geldi. Bütün bunları toplayıp inceleme yapılmasını istedim. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdim. Ne sonuca ulaştılar bilmiyorum. İnceleme cezasız kalabilir veya ötesine de geçebilir. Bunları bilmiyorum. Henüz bana bu konuya ilişkin bir rapor ulaşmadı. Savcılar hakkında başlatılmış yeni bir inceleme yok. Bir soruşturma da söz konusu değil.”

Böylece, Öz hakkında suç duyurularının ardından yapılan yeni bir işlem olmadığı anlaşıldı.



Şahin, Ergenekon soruşturması kapsamında emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon’un cezaevinde TSK adına ziyaret edilmesini de şöyle değerlendirdi:

“Ziyaret esnasında yapılan açıklama da bunun tamamen iyi niyet amaçlı insanı duygularla yapılmış bir ziyaret olduğunu gösterdi. Ziyaret nedeniyle yargıyı ve TSK’yı eleştirenleri haksız buluyorum. Ne bu ziyaret sebebiyle bağımsız yargı etki altında kalır, ne de TSK yargıya müdahale gibi bir niyet taşır.”

Bu arada savcı Öz hakkında, soruşturmanın haddinden fazla uzaması, konuşma kayıtları ile isimlerin iddianamede yer alması ve Kuddusi Okkır’ın cezaevinde ölümünün de aralarında yer aldığı HSYK’ya yapılmış 9 ayrı suç duyurusu bulunuyor.

