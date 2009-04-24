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Ergenekon savcısı Öz'e doktor kontrolü

24 Nisan 2009 20:25

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz, doğum yeri olan anne ve babasının yaşadığı Bursa'ya gitti. Cumhuriyet Başsavcı Ahmet Er'i makamında ziyaret eden Öz'ün doktor kontrolünden geçeceği öğrenildi.

Ergenekon Operasyonunda adından en fazla söz edilen Savcı Zekeriya Öz, bugün Bursa'ya giderek anne ve babasını evlerinde ziyaret etti. Ailesiyle bir süre görüşen Zekeriya Öz, daha sonra 1991-1997 yılları arasında avukat olarak görev yaptığı Bursa Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Er'i ziyaret etti. Zekeriya Öz'ün rahatsızlığından dolayı Bursa'da doktor kontrolünden geçtikten sonra İstanbul'a döneceği öğrenildi. (dha)

 

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