Ergenekon savcısı Öz için açıklama bugün

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturmasını yürüten savcılara ilişkin 9 ayrı suç duyurusu ile ilgili bugün açıklama yapabileceğini söyledi.



Şahin dün Adalet Bakanlığı’ndaki protokol imza töreninin ardından, "İki gündür Ankara dışındaydım. Ceza İşleri Genel Müdürü’müzle henüz görüşme imkanı bulamadım. Sabahleyin de bazı büyükelçilerle görüşmelerim vardı. Daha sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağım, merak etmeyin. Muhtemelen yarın (bugün)" dedi.



Ergenekon davası sanıklarından Kemal Kerinçsiz, yine aynı davanın sanığı Doğu Perinçek adına İşçi Partisi ve emekli albay Erdal Sarızeybek’in şikáyetleri başta olmak üzere Savcı Zekeriya Öz hakkında 9 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.

