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Yaşam

Ergenekon savcısı için kurban kestirdi

Mersin'de, tek kişilik eylemleriyle tanınan Emin Kocaaslan, Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'e destek için kurban kestirdi.

20 Ocak 2009 02:00

Mersin'de, tek kişilik eylemleriyle tanınan emekli işçi 56 yaşındaki Emin Kocaaslan, destek verdiği Ergenekon operasyonu savcısı Zekeriya Öz için miting alanında kurban kestirdi.

Emin Kocaaslan, beraberinde bir kasap ve koyunla birlikte Metropol Miting Alanı'na geldi. Burada imam kıyafeti giyen Kocaaslan, vatanı, milleti, hükümeti yıkmak, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenlerin bulunduğunu ileri sürdü. Savcı Öz ve ekibini kazalardan, belalardan, fitne ve fesatlardan, terör örgütlerinin avukatlığını yapan destekçilerinden ve kirli ellerden koruması için dua eden Kocaaslan, ``Süper Savcı Zekeriya Öz ve ekibinin ayağını kaydırmak isteyenlerin, yeltenenlerin, aleyhinde olanların, küçük düşürenlerin, hakaret edenlerin kirli ellerini, ayaklarını bağla Allah'ım'' dedi.

Kirli ellerden kurtuluş kurbanı

Zekeriya Öz gibi savcıların bu ülkenin başından eksik olmamasını dileyen Kocaaslan, ``Ya Rabbi, bizleri hak yolundan, adaletin ilminden, Atatürk'ün izinden ayırma. Terör örgütlerinin bombalarından, silahlarından, cinayetlerinden, kirli ellerinden, dillerinden, kurtuluş kurbanı kesiyorum, kabul et Ya Rabbi'' diye konuştu.

Açıklamasının ardından `En büyük savcı bizim savcı' diye slogan atan Kocaaslan, beraberinde getirdiği koyunu, Öz için kasaba kestirdi. Kocaaslan, kestirip parçalattığı koyunun etini, 300 metre uzaklıktaki İl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladı.

Kocaaslan'ın ilginç eylemi, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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