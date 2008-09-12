Ergenekon savcılarına soruşturma izni yok

Adalet Bakanlığı, "Ergenekon" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcıları hakkında soruşturma izni vermedi.



Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan bazı sanıklar ve avukatlarının, tarihli ve tarihsiz şikayet dilekçeleri üzerine söz konusu soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcıları ve ilgili hakim hakkında Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün inceleme başlattığı ve incelemeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü anımsatıldı.



Bu süreçte, avukat Turgut Kazan ile bazı tutuklular ve avukatlarının da tarihli ve tarihsiz şikayet dilekçeleri ile söz konusu soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcıları ve ilgili hakim hakkında şikayet ve ihbarda bulunduğu ifade edilen açıklamada, bazı gazetelerde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarının hatalı işlemler yaptıklarına ilişkin haberlerin ihbar kabul edilerek önceki şikayetlerle birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün inceleme dosyasına kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapsamlı bir inceleme yapılması ve ayrıntılı görüş bildirilmesi sebebiyle, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün (105.34-1092-2008) sayılı dosyasının, (105.34-2936-2007) sayılı dosya ile birleştirildiği ve yapılan değerlendirme sonucu, bakanlık 'Olur'uyla İstanbul Cumhuriyet Savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve ilgili Cumhuriyet savcısı ile bu yer ilgili hakimi haklarında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Bu kararın taraflara tebliğ işlemleri devam etmektedir.



Söz konusu ihbar ve şikayetler üzerine 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu çerçevesinde gerekli inceleme yaptırılmış olup, ilgili Cumhuriyet Savcıları ve hakim hakkında ileri sürülen iddiaların, 'Cumhuriyet Savcısının delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve suçun vasıflandırılması, hakimin ise yargı yetkisi ve takdir hakkı kapsamında kaldığı, adı geçen Cumhuriyet Savcıları ile hakimin bu hak ve yetkilerini herhangi bir şekilde kötüye kullandıklarına dair delil elde edilemediği' anlaşıldığından, ilgililer hakkında soruşturma izni verilmemiştir."

