Ergenekon sarsıyor

Ankara güne şok bir gözaltı ve arama ile başladı. Ergenekon soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde emekli Orgeneral Hurşit Tolon gözaltına alındı. Ardından Atatürkçü Düşünce Derneği ADD Başkanı Emekli Orgeneral Şener Eruygun'un gözaltına alındığı haberi başkente bomba gibi düştü.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ve Cumhuriyet Gazetesi ANkara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın gözaltı haberleri ile gündem sarsılırken gözaltı operasyonu İstanbul ve Trabzon'a da sıçradı. İstanbul'da Tercüman Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Ufuk Büyükçelebi gözaltına alınırken Trabzon da ise Prof. Dr. Ercüment Ovalı gözaltına alındı.



Ankara'da gözaltına alınan sayısı 7 olarak açıklanırken toplamda gözaltı sayısının 25'i aştığı belirtiliyor. Ankara'da gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle: Kemal Aydın, Neriman Aydın ve Hamza Demir.



OPERASYONDAN İLGİNÇ NOTLAR



Eş zamanlı olarak sabah saat 07:00'de başlayan operasyonda ev ve iş yerleri didik didik arandı.

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un evinin kapısının polisler tarafından kırıldığı belirtildi. Tolon ile evine gelen polisler arasında bu nedenle tartışma çıktığı öğrenildi.

Bu arada gözaltı kararlarının 29 Haziran'da alındığı ve buna rağmen arama işleminin dün yapılmayarak operasyonun Başsavcı Yalçınkaya'nın AKP kapatılma davası ile ilgili sözlü açıklamasını yaptığı bugüne ertelenmesi de dikkat çekti.

Cumhuriyet bürosu polis tarafından abluka altına alınırken İstanbul'da da Tercüman Gazetesi arandı.

Mustafa Balbay ve Sinan AYgün'ün sağlık kontrolünden geçtiği ve İstanbul'a götürüleceği belirtiliyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir emekli orgeneral polis tarafından gözaltına alınmış oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Ergin, “Gözaltılardan haberim yok. Başsavcılığın talimatı ile gözaltılar yapıldı deniyor. Benim bilgim yok" açıklaması dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, getirildiği ATO’da yaptığı açıklamada, “Atatürk’ü, Cumhuriyeti sevmekle suçlanıyorum" dedi.

Ergenekon soruşturmasıyla ilgili iddianamenin cuma günü tamamlanması bekleniyor.

TOLON’UN EŞİ : EV DİDİK DİDİK ARANDI



.Gözaltına alınan emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un eşi, evlerinin didik didİk arandığını bildirdi. Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un evinde sabah saat 08.00 itibariyle savcılar ve polisler tarafından arama yapılıyor. Tolon’un eşi saat 08.52’de hürriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Şu dakikada evde arama yapılıyor. Her yer didik didik aranıyor. Buradaki işlemin bitmesinden sonra İstanbul’a götürüleceği söylendi. Çok üzgünüz" dedi.



ASKERİ LOJMANLARDA GÖZALTINA ALINDILAR



Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, sabah saatlerinde askeri lojmanlarda gözaltına alındı. Her iki emekli Orgeneralin gözaltına alınmasından önce Genelkurmay Başkanlığı’nın bilgilendirildiği bildirildi. Eski Jandarma Genel Komutanı da olan Eruygur, Cumhuriyet mitinglerinin düzenlenmesin de etkin rol oynamıştı.



POLİS, ATO VE ADD GENEL MERKEZİNDE ARAMA YAPTI



"Ergenekon soruşturması"nı sürdüren İstanbul Cumhuriyet savcılarının talimatı kapsamında, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezinde polislerce arama yapılıyor. Sabah saatlerde ATO’ya gelen çalışanlar, başkanlık katında ATO Başkanı Sinan Aygün’ün odasına emniyet güçleri tarafından girilmesine izin verilmediğini gördüler. Odaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, ATO’ya çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. ADD’nin Batıkent’teki genel merkezinde polis tarafından yürütülen arama da devam ediyor.



KAFALARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA



ANKA’ya konuşan Ergin, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili kendisinin herhangi bir talimatı olmadığını vurgulayarak, “Geniş Yetkili Ağır Ceza’nın kontrolünde yapılıyor. Bana bilgi verilmesi gerekirdi. Bunu ayrıca araştıracağım" diye konuştu.



Ergin, kuvvet komutanlığından emekliye ayrılmış, sivil toplum örgütü temsilcisi ve bir gazetenin Ankara temsilcisinin gözaltına alınmadan önce kendisine de bilgi verilmiş olmasının gerektiğini, bu bilginin kendisine neden verilmediğini de araştıracağını kaydetti.