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Politika

Ergenekon sanıkları tam liste

20 Ekim 2008 03:00

1-OKTAY YILDIRIM : Emekli Astsubay

2-MEHMET DEMİRTAŞ : Ümraniye'de ele geçirilen 27 elbombasının bulunduğu evin sahibi

3-ALİ YİĞİT : Mehmet Demirtaş'ın yeğeni (Gecekonduda oturuyor-Yıldırım'la askerde tanıştı)

4- MUZAFFER TEKİN : Emekli Yüzbaşı

5- MAHMUT ÖZTÜRK : Emekli Astsubay

6- GAZİ GÜDER : Emekli Yüzbaşı

7-AYŞE ASUMAN ÖZDEMİR : Emekli bankacı

8-HALİL BEHİC GÜRCİHAN : Ekonomist-acikistihbart.com adlı internet sitesinin sahibi

9-İSMAİL YILDIZ : Sesar Araştırma Şirketi Başkanı-İşadamı

10-KEMAL ŞAHİN :Emekli Jandarma Kurmay Binbaşı

11-MEHMET MURAT YÜCEL : Alaattin Çakıcı'nın lideri olduğu suç örgütünün Ankara sorumlusu

12-FERUDUN REFİK NUHOĞLU: Eski Özel Harekatçı

13-HAYRULLAH MAHMUD ÖZGÜR : Gazeteci

14-ERGUN POYRAZ : Yazar

15-BEKİR ÖZTÜRK : Kuvva-i Milliye Derneği Başkanı

16-FUAT ERMİŞ : Kuvvayi Milliye Derneği üyesi-Serbest Meslek

17-TUGRUL DERME : Kuvvai Milliye Derneği Balıkesir sorumlusu

18-METE YALAZANGİL : DYP Kadıköy İlçe Genel Sekreteri

19-AYDIN YÜKSEK : Emekli Polis

20-MUZAFFER ŞENOCAK : Eski Polis Memuru

21-FİKRET EMEK : Emekli Binbaşı

22-MEHMET ZEKERIYA OZTÜRK : Emekli Binbaşı

23-RAFET ARSLAN : Emekli Binbaşı

24-ZEKİ YURDAKUL ÇAĞMAN : Muzaffer Tekin'in arkadaşı

25-TUNCAY HACIBEKTAŞOĞLU : Kasap

26-SAIPIR DEBZLELVİDZE : Kickboks döğüş sporcusu

27-İSMAİL EKSİK : İsmail Paker adlı Ergenekon üyesi

28-VELİ KÜÇÜK : Emekli Tuğgeneral

29-SEVGİ ERENEROL : Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sorumlusu

30-MUAMMER KARABULUT: Noel Baba Vakfı Başkanı

31-VEDAT YENERER : Gazeteci

32-GÜLER KÖMÜRCÜ : Yazar

33-EMİN CANER YİĞİT :Veli Küçük'ün güvenlik şirketinin ortağı

34-ÜMİT OGUZTAN : Yazar

35-SAMİ HOŞTAN : Suç örgütü lideri

36-SEDAT PEKER : Suç örgütü lideri

37-SEMİH TUFAN GÜLALTAY : Türk İntikam Tugayı (TİT) Lideri

38-ALİ YASAK : Suç örgütü lideri

39-VATAN BÖLÜKBAŞOGLU : Türk İntikam Tugayı Üyesi

40-ORHAN TUNÇ : Öğretim Görevlisi-Doç.Dr.

41-HABIP UMIT SAYIN: Öğretim Görevlisi

42-EMİN GÜRSES : Öğretim Görevlisi

43-KEMAL YALÇIN ALEMDAROĞLU : İÜ Eski Rektörü

44-SERHAN BOLLUK :Aydınlık dergisi yayın yönetmeni

45-DOGU PERINÇEK : İP Lideri

46-FERİD İLSEVER : İP Genel Başkan Yardımıcı

47-MEHMET ADNAN AKFIRAT :

48-HİKMET ÇİÇEK :Aydınlık dergisi yazarı

49-HAYATİ ÖZCAN :Ulusal Kanal İzmir haber müdürü

50-IBRAHIM BENLİ: İP İstanbul milletvekili adayı

51-MAHIR CAYAN GÜNGÖR: İP üyesi

52-YUSUF TUNÇER : Doğu Perinçek'in koruması

53-AYDIN GERGİN : Doğu Perinçek'in şoförü

54-YUSUF BEŞIRIK : Doğu Perinçek'in koruması

55-İLHAN SELÇUK : Gazeteci

56-KEMAL KERİNÇSİZ : Avukat

57-FUAT TURGUT : Avukat

58-HAYRETTİN ERTEKİN : Eski kuyumcu

59-NUSRET SENEM : Avukat-İP Genel Sekreteri

60-ABDULMUTTALİP TONÇER : Tetikçi

61-MURAT ÖZKAN : Galerici

62-SATILMIŞ BALKAŞ : Kuvvayi Milliye Derneği Üyesi

63-ASİM DEMİR : Kemal Kerinçsiz'in bürosunda ofis elemanı

64-ATILLA AKSU : İstanbul Adliyesi'nde memur

65-MEHMET FİKRİ KARADAĞ : Emekli Albay

66- HÜSEYİN GÖRÜM: Kuvvayi Milliye Derneği Teşkilat Başkanı

67-ERKUT ERSOY :DSS-Özel Büro İstihbarat Grup Yöneticisi

68-KAHRAMAN ŞAHİN : Kuvvayi Milliye Derneği Teşkilat Başkan Yardımcısı

69-EROL ÖLMEZ: Kuvayı Milliye Derneği'nde çaycı

70-ABDULLAH ARAPOGULLARI: Kuvvayi Milliye Derneği üyesi

71-ERDAL IRTEN: Kuvayı Milliye Derneği (1919) üyesi

72-RAİF GÖRÜM: Kuvayı Milliye Derneği (1919) üyesi

73-YUSUF GÖRÜM :Kuvayı Milliye Derneği (1919) üyesi

75-RECEP GÖKHAN SİPAHİOĞLU: Kuvayı Milliye Derneği ARGE Sorumlusu

76-MUHAMMET YÜCE : Emekli Uzman Çavuş

77- SELİM AKKURT: Bursa'da yakalanan tetikçi

78-COŞKUN ÇALIK: Tetikçi, Muhammet Yüce'nin kuzeni

79-AYHAN ÇELİK: Planlanan suikast eyleminde gözcü, tetikçi Selim Akkurt'un akrabası

80-HÜSEYİN GAZİ OĞUZ: Kuvvayi Milliye 1919 Derneği Pendik İlçe Başkanı

81- TANJU OKAN: Kuvvayi Milliye Derneği yöneticisi

82-YAŞAR ARSLANKÖYLÜ: Kuvvayi Milliye Derneği Adana Şube Başkanı
83-İHSAN GÖKTAŞ: Scientology Örgütü'nün Türkiye sorumlusu olduğunu söylüyor

84-RASİM GÖRÜM: Hüseyin Görüm'ün yeğeni

85- ALİ KUTLU: Mersin'deki Kuvvayi Milliye Derneği dergisinin yazı işleri müdürü

86- MURAT ÇAĞLAR: Kuvvayi Milliye Derneği yöneticisi


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