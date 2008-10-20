Ergenekon sanıkları tam liste

1-OKTAY YILDIRIM : Emekli Astsubay
2-MEHMET DEMİRTAŞ : Ümraniye'de ele geçirilen 27 elbombasının bulunduğu evin sahibi
3-ALİ YİĞİT : Mehmet Demirtaş'ın yeğeni (Gecekonduda oturuyor-Yıldırım'la askerde tanıştı)
4- MUZAFFER TEKİN : Emekli Yüzbaşı
5- MAHMUT ÖZTÜRK : Emekli Astsubay
6- GAZİ GÜDER : Emekli Yüzbaşı
7-AYŞE ASUMAN ÖZDEMİR : Emekli bankacı
8-HALİL BEHİC GÜRCİHAN : Ekonomist-acikistihbart.com adlı internet sitesinin sahibi
9-İSMAİL YILDIZ : Sesar Araştırma Şirketi Başkanı-İşadamı
10-KEMAL ŞAHİN :Emekli Jandarma Kurmay Binbaşı
11-MEHMET MURAT YÜCEL : Alaattin Çakıcı'nın lideri olduğu suç örgütünün Ankara sorumlusu
12-FERUDUN REFİK NUHOĞLU: Eski Özel Harekatçı
13-HAYRULLAH MAHMUD ÖZGÜR : Gazeteci
14-ERGUN POYRAZ : Yazar
15-BEKİR ÖZTÜRK : Kuvva-i Milliye Derneği Başkanı
16-FUAT ERMİŞ : Kuvvayi Milliye Derneği üyesi-Serbest Meslek
17-TUGRUL DERME : Kuvvai Milliye Derneği Balıkesir sorumlusu
18-METE YALAZANGİL : DYP Kadıköy İlçe Genel Sekreteri
19-AYDIN YÜKSEK : Emekli Polis
20-MUZAFFER ŞENOCAK : Eski Polis Memuru
21-FİKRET EMEK : Emekli Binbaşı
22-MEHMET ZEKERIYA OZTÜRK : Emekli Binbaşı
23-RAFET ARSLAN : Emekli Binbaşı
24-ZEKİ YURDAKUL ÇAĞMAN : Muzaffer Tekin'in arkadaşı
25-TUNCAY HACIBEKTAŞOĞLU : Kasap
26-SAIPIR DEBZLELVİDZE : Kickboks döğüş sporcusu
27-İSMAİL EKSİK : İsmail Paker adlı Ergenekon üyesi
28-VELİ KÜÇÜK : Emekli Tuğgeneral
29-SEVGİ ERENEROL : Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sorumlusu
30-MUAMMER KARABULUT: Noel Baba Vakfı Başkanı
31-VEDAT YENERER : Gazeteci
32-GÜLER KÖMÜRCÜ : Yazar
33-EMİN CANER YİĞİT :Veli Küçük'ün güvenlik şirketinin ortağı
34-ÜMİT OGUZTAN : Yazar
35-SAMİ HOŞTAN : Suç örgütü lideri
36-SEDAT PEKER : Suç örgütü lideri
37-SEMİH TUFAN GÜLALTAY : Türk İntikam Tugayı (TİT) Lideri
38-ALİ YASAK : Suç örgütü lideri
39-VATAN BÖLÜKBAŞOGLU : Türk İntikam Tugayı Üyesi
40-ORHAN TUNÇ : Öğretim Görevlisi-Doç.Dr.
41-HABIP UMIT SAYIN: Öğretim Görevlisi
42-EMİN GÜRSES : Öğretim Görevlisi
43-KEMAL YALÇIN ALEMDAROĞLU : İÜ Eski Rektörü
44-SERHAN BOLLUK :Aydınlık dergisi yayın yönetmeni
45-DOGU PERINÇEK : İP Lideri
46-FERİD İLSEVER : İP Genel Başkan Yardımıcı
47-MEHMET ADNAN AKFIRAT :
48-HİKMET ÇİÇEK :Aydınlık dergisi yazarı
49-HAYATİ ÖZCAN :Ulusal Kanal İzmir haber müdürü
50-IBRAHIM BENLİ: İP İstanbul milletvekili adayı
51-MAHIR CAYAN GÜNGÖR: İP üyesi
52-YUSUF TUNÇER : Doğu Perinçek'in koruması
53-AYDIN GERGİN : Doğu Perinçek'in şoförü
54-YUSUF BEŞIRIK : Doğu Perinçek'in koruması
55-İLHAN SELÇUK : Gazeteci
56-KEMAL KERİNÇSİZ : Avukat
57-FUAT TURGUT : Avukat
58-HAYRETTİN ERTEKİN : Eski kuyumcu
59-NUSRET SENEM : Avukat-İP Genel Sekreteri
60-ABDULMUTTALİP TONÇER : Tetikçi
61-MURAT ÖZKAN : Galerici
62-SATILMIŞ BALKAŞ : Kuvvayi Milliye Derneği Üyesi
63-ASİM DEMİR : Kemal Kerinçsiz'in bürosunda ofis elemanı
64-ATILLA AKSU : İstanbul Adliyesi'nde memur
65-MEHMET FİKRİ KARADAĞ : Emekli Albay
66- HÜSEYİN GÖRÜM: Kuvvayi Milliye Derneği Teşkilat Başkanı
67-ERKUT ERSOY :DSS-Özel Büro İstihbarat Grup Yöneticisi
68-KAHRAMAN ŞAHİN : Kuvvayi Milliye Derneği Teşkilat Başkan Yardımcısı
69-EROL ÖLMEZ: Kuvayı Milliye Derneği'nde çaycı
70-ABDULLAH ARAPOGULLARI: Kuvvayi Milliye Derneği üyesi
71-ERDAL IRTEN: Kuvayı Milliye Derneği (1919) üyesi
72-RAİF GÖRÜM: Kuvayı Milliye Derneği (1919) üyesi
73-YUSUF GÖRÜM :Kuvayı Milliye Derneği (1919) üyesi
75-RECEP GÖKHAN SİPAHİOĞLU: Kuvayı Milliye Derneği ARGE Sorumlusu
76-MUHAMMET YÜCE : Emekli Uzman Çavuş
77- SELİM AKKURT: Bursa'da yakalanan tetikçi
78-COŞKUN ÇALIK: Tetikçi, Muhammet Yüce'nin kuzeni
79-AYHAN ÇELİK: Planlanan suikast eyleminde gözcü, tetikçi Selim Akkurt'un akrabası
80-HÜSEYİN GAZİ OĞUZ: Kuvvayi Milliye 1919 Derneği Pendik İlçe Başkanı
81- TANJU OKAN: Kuvvayi Milliye Derneği yöneticisi
82-YAŞAR ARSLANKÖYLÜ: Kuvvayi Milliye Derneği Adana Şube Başkanı
83-İHSAN GÖKTAŞ: Scientology Örgütü'nün Türkiye sorumlusu olduğunu söylüyor
84-RASİM GÖRÜM: Hüseyin Görüm'ün yeğeni
85- ALİ KUTLU: Mersin'deki Kuvvayi Milliye Derneği dergisinin yazı işleri müdürü
86- MURAT ÇAĞLAR: Kuvvayi Milliye Derneği yöneticisi