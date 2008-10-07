Ergenekon sanıkları Silivri’de



Ergenekon davası 20 Ekim’de Silivri Cezaevi’nin bir salonunda başlayacak. Değişik cezaevlerinde bulunan tutuklu sanıkların Silivri’ye nakilleri başladı. Doğu Perinçek de nakledildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında Tekirdağ, Metris ve Kocaeli cezaevlerinde tutuklu bulunan sanıkların duruşmanın yapılacağı Silivri Cezaevi’ne nakillerine başlandı.

Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, aralarında Doğu Perinçek ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün de bulunduğu 11 sanık dün Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampusuna nakledildi.

Ergenekon davasının görüleceği Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampusunda duruşmayla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Çoğunluğu Tekirdağ ve Kandıra F Tipi Cezaevi’nde bulunan sanıkların duruşmanın yapılacağı Silivri Cezaevi’ne nakilleri başladı.



Tolon nakledilmedi



Kandıra F Tipi Cezaevi’nde bulunan, aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük, emekli Astsubay Oktay Yıldırım, Prof. Emin Gürses ve avukat Kemal Kerinçsiz’in de yer aldığı 11 sanık dün Silivri Cezaevi’ne nakledildi.

Üç cezaevi aracı sabah erken saatlerde yola çıktı.

Sanıkların nakli güvenlik nedeniyle gizli tutuldu. Tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile Sedat Peker ise nakledilmedi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları kampusu da 20 Ekim’deki ilk duruşma için hazırlandı. Sanıklar, avukatları ve izleyicilerden oluşan 300 kişiyi alabilecek şekilde hazırlanan duruşma salonu, kayıt için özel kamera sistemiyle de donatıldı.



