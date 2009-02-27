Ergenekon sanıkları kameradan şikâyetçi

TBMM insan Hakları Komisyonu’na üye milletvekilleri Silivri Cezaevi’nde Gürbüz Çapan, Adil Saçan ve Tuncay Özkan’la görüştü



Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Cezaevi Daimi Alt Komisyonu Silivri Cezaevi’nde incelemelerde bulundu.



Komisyon üyeleri, aynı koğuşta kalan Ergenekon davası sanıklarından Gürpüz Çapan, Adil Serdar Saçan ve Tuncay Özkan’la görüşürken, Ergenekon sanıkları, 24 saatlerinin kamera kaydına alınmasından şikayet ettiler. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Her Türlü Şiddet, İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme ve Ceza ve Tutukevleri İnceleme Daimi Alt komisyonu üyeleri, Silivri Cezaevi’nde incelemelerde bulunuyor. Alt komisyon üyeleri sabah saatlerinden bu yana Silivri’de bulunan 3 cezaevinde tesadüfen belirledikleri 5-6 koğuşta kalan tutuklu ve hükümlülerle görüştüler.



Edinilen bilgilere göre alt komisyon üyeleri ziyaret ettikleri 4 numaralı cezaevinde aynı koğuşta kalan Ergenekon sanıkları Tuncay Özkan, Gürbüz Çapan ve Adil Serdar Saçan’la da görüştüler.



Görüşmede Ergenekon sanıkları Özkan, Çapan ve Saçan, genel anlamda Cezaevi yönetiminden şikayetleri olmadığını dile getirirken, davayla ilgili kendilerine haksızlık yapıldığını kaydetti.



Gazeteci Tuncay Özkan’ın ise elindeki TCK’yı göstererek ‘hangi suç kapsamına giriyoruz’ diyerek tepkisini dile getirdiği kaydedildi. Özkan’ın ayrıca cezaevinde 24 saatlerinin kayıt altında tutulmasından yakınarak ‘duştan bornozlu çıkışımız bile kayıt altına alınıyor. Bu özel yaşamın gizliliğinin ihlalidir. Bu kayıtlar bizim suçsuzluğumuz kanıtlanınca imha edilecek mi?” dediği ve kamera kayıtlarının kendileri cezaevinden çıktıktan sonra aleyhlerine kullanılabileceği yönündeki endişesini dile getirdiği belirtildi.



Heyette kimler var?



Cezaevini ziyaret eden heyette bulunan isimler şöyle: Alt Komisyonun Başkanı AKP Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, komisyon üyeleri CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, MHP Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş, AKP Kahramanmaşaş Milletvekili Fatih Arıkan ve AKP Denizli Milletvekili Mithat Ekici. (anka)











