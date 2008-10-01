Ergenekon sanıkları hasret giderdi

Ergenekon davası kapsamında tutuklanan emekli orgeneral Hurşit Tolon ve emekli tuğgeneral Veli Küçük'ün de bulunduğu Kandıra Özel Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne açık görüşte ziyaretçi akını oldu.

İzmit- Kandıra karayolunun 20'nci kilometresindeki Kandıra Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklu ve hükümlüler Şeker Bayramı nedeniyle açık görüşten yararlandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun hareketliliğin yaşandığı Kandıra F Tipi Cezaevi ziyaretçi girişine büyük çoğunluğu lüks otomobille gelen ziyaretçiler yakınlarıyla görüştü.



Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin daha önce savcılıktan izin alan birinci derecedeki yakınlarıyla görüşmesine izin verildi. Diğer tutuklu ve hükümlüler gibi emekli orgeneral Hurşit Tolon ile emekli uuğgeneral Veli Küçük'ün de açık görüşte eş ve çocuklarıyla hasret giderdiği belirtildi.



Kandıra F Tipi Cezaevi'nin diğer sakinlerinden Alaattin Çakıcı, Sedat Peker, Sami Hoştan, Sedat Şahin, Yaşar Öz, Oktay Öztürk, Oktay Yıldırım ve Ogün Samast gibi isimlerin yakınları da ziyarete geldi.



Basın mensuplarının, İzmit- Kandıra yolunun cezaevinin bulunduğu tarafa geçmesine izin verilmeyince, ziyaretçilerin büyük bölümü görüntülenemedi. Açık görüşten yararlanan Sami Hoştan'ın kardeşi Sedat Hoştan gazetecilere yaptığı açıklamada bayram ziyaretine geldiklerini söyledi. Ağabeyinin suçsuz olduğunu önü süren Sedat Hoştan, "`Adalet yerini bulacak'" dedi.



ERUYGUR'UN SAĞLIK DURUMU



Ergenekon soruşturmasında sağlık durumu nedeniyle tahliyesine karar verilen emekli orgeneral Şener Eruygur'un tedavisi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 17 Eylül'den bu yana devam ediyor.



Başhekim Prof. Dr. Nazım Mutlu, halen oksijen tedavisi uygulanan Eruygur'un iyileşmesinin henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı için cihaza bağlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mutlu, şuuru yarı açık olan Eruygur'un, solunumu normale döndüğünde servisdeki odasına alınacağını ifade etti.





