Ergenekon sanığı Orgeneral Kemal Yavuz hayatını kaybetti

Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Emekli Orgeneral Kemal Yavuz hayatını kaybetti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve hükme bağlanan Ergenekon davası kapsamında tutuksuz yargılanan sanıklardan emekli Orgeneral Yavuz'un dün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yavuz'un ailesi tarafından bugün bir gazeteye verilen taziye ilanında, ''Dün hayatını kaybeden Kemal Yavuz'un cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Levent Camisi'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir'' denildi.
Dava kapsamında 5 Ağustos'ta yapılan karar duruşmasında Yavuz'un, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme" suçundan beraatine, "terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.